Мерц высказался о завершении конфликта на Украине
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц."По моей оценке, этот конфликт закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане", — приводит его слова издание Der Spiegel.Немецкий канцлер также не рассчитывает на скорое урегулирование конфликта путем переговоров.Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
