Мерц высказался о завершении конфликта на Украине - 19.02.2026
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине - 19.02.2026, ПРАЙМ
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине
Боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T17:03+0300
2026-02-19T17:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
17:03 19.02.2026
 
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине

Мерц: конфликт на Украине завершится после истощения одной из его сторон

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"По моей оценке, этот конфликт закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане", — приводит его слова издание Der Spiegel.
Немецкий канцлер также не рассчитывает на скорое урегулирование конфликта путем переговоров.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве
Об Агентстве
+7 (495) 645-37-00
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Правила цитирования и использования материалов
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Чаты
Заголовок открываемого материала