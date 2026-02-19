Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц резко высказался о Путине - 19.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260219/merts-867648328.html
Мерц резко высказался о Путине
Мерц резко высказался о Путине - 19.02.2026, ПРАЙМ
Мерц резко высказался о Путине
В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:59+0300
2026-02-19T18:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Я считаю это практически невозможным", — ответил он на вопрос корреспондента.Он также отверг идею возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине. В январе Мерц выразил надежду на преодоление разногласий с Россией и подчеркнул, что считает её частью Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно начать диалог с Путиным. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в январе призвала европейские страны к обсуждению тем, связанных с Москвой и Украиной, и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации. Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что Европе рано или поздно потребуется начать обсуждения с Россией на высоком уровне. В среду глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва готова к диалогу с Европой, когда она будет к этому готова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Владимир Путин открыт для восстановления контактов, но любое обсуждение должно быть направлено на взаимопонимание, а не на диктовку условий.
https://1prime.ru/20260219/merts-867644369.html
https://1prime.ru/20260217/putin-867589043.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
18:59 19.02.2026
 
Мерц резко высказался о Путине

Мерц указал на невозможность нормализации отношений с Путиным

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным.
"Я считаю это практически невозможным", — ответил он на вопрос корреспондента.
Он также отверг идею возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине.
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине
17:03
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине
17:03
В январе Мерц выразил надежду на преодоление разногласий с Россией и подчеркнул, что считает её частью Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно начать диалог с Путиным. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в январе призвала европейские страны к обсуждению тем, связанных с Москвой и Украиной, и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации. Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что Европе рано или поздно потребуется начать обсуждения с Россией на высоком уровне.
В среду глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва готова к диалогу с Европой, когда она будет к этому готова.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Владимир Путин открыт для восстановления контактов, но любое обсуждение должно быть направлено на взаимопонимание, а не на диктовку условий.
На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе
17 февраля, 23:40
На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе
17 февраля, 23:40
 
ЕВРОПА УКРАИНА МОСКВА Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Владимир Путин МИД РФ ЕС
 
 
