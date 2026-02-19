https://1prime.ru/20260219/merts-867648328.html
Мерц резко высказался о Путине
Мерц резко высказался о Путине - 19.02.2026, ПРАЙМ
Мерц резко высказался о Путине
В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:59+0300
2026-02-19T18:59+0300
2026-02-19T18:59+0300
европа
украина
москва
эммануэль макрон
фридрих мерц
владимир путин
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Я считаю это практически невозможным", — ответил он на вопрос корреспондента.Он также отверг идею возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине. В январе Мерц выразил надежду на преодоление разногласий с Россией и подчеркнул, что считает её частью Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно начать диалог с Путиным. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в январе призвала европейские страны к обсуждению тем, связанных с Москвой и Украиной, и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации. Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что Европе рано или поздно потребуется начать обсуждения с Россией на высоком уровне. В среду глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва готова к диалогу с Европой, когда она будет к этому готова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Владимир Путин открыт для восстановления контактов, но любое обсуждение должно быть направлено на взаимопонимание, а не на диктовку условий.
https://1prime.ru/20260219/merts-867644369.html
https://1prime.ru/20260217/putin-867589043.html
европа
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, москва, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир путин, мид рф, ес
ЕВРОПА, УКРАИНА, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Путин, МИД РФ, ЕС
Мерц резко высказался о Путине
Мерц указал на невозможность нормализации отношений с Путиным