Мерц резко высказался о Путине

В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным. | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В интервью немецкому изданию Rheinpfalz канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Я считаю это практически невозможным", — ответил он на вопрос корреспондента.Он также отверг идею возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине. В январе Мерц выразил надежду на преодоление разногласий с Россией и подчеркнул, что считает её частью Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно начать диалог с Путиным. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в январе призвала европейские страны к обсуждению тем, связанных с Москвой и Украиной, и предложила назначить специального посланника ЕС для урегулирования ситуации. Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что Европе рано или поздно потребуется начать обсуждения с Россией на высоком уровне. В среду глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва готова к диалогу с Европой, когда она будет к этому готова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Владимир Путин открыт для восстановления контактов, но любое обсуждение должно быть направлено на взаимопонимание, а не на диктовку условий.

