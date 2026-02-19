Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин хочет упростить условия для открытия филиалов иностранных банков - 19.02.2026
Минфин хочет упростить условия для открытия филиалов иностранных банков
18:23 19.02.2026 (обновлено: 18:31 19.02.2026)
 
Минфин хочет упростить условия для открытия филиалов иностранных банков

Минфин готов смягчить регулирование, чтобы привлечь иностранные банки в Россию

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Минфин РФ готов смягчить правовое регулирование деятельности филиалов банков дружественных иностранных государств в России, упростив условия для их открытия; изменения поспособствуют привлечению иностранных банков дружественных стран на финансовый рынок РФ для создания условий развития системы международных расчетов, сообщает министерство.
"Минфин России совместно с Банком России разработал законопроект, предусматривающий совершенствование правового регулирования деятельности филиалов банков дружественных иностранных государств в России", - говорится в материалах на сайте Минфина.
"Реализация положений будет способствовать привлечению иностранных банков дружественных стран на финансовый рынок Российской Федерации для создания условий развития системы международных расчетов. Это, в свою очередь, позволит привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики", - отмечается в материалах.
Ранее Минфин опубликовал для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов соответствующий законопроект. Изменения внесены в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты.
Филиалов иностранных банков в России сейчас нет, несмотря на наличие возможности их открыть - с 1 сентября 2024 года вступил в силу соответствующий закон, отмечается в материалах к законопроекту. Это может свидетельствовать о сложностях и высоких требованиях регулирования в отношении банков, которые планируют работать в РФ через свои филиалы, поэтому Минфин предложил упростить для них процедуру открытия филиала в РФ.
Так, законопроект предусматривает, в первую очередь, снятие ограничений на осуществление банковских операций с физическими лицами – им будут доступны все операции и сделки, разрешенные для осуществления филиалами иностранных банков с юридическими лицами. Кроме того, предусматривается расширение перечня сделок физических и юридических лиц с драгметаллами: это касается операций, переводов, открытия и ведения банковских счетов.
Минфин предложил упростить правила доступа иностранных банков на финрынок
17 февраля, 21:51
Во-вторых, квота на количество сотрудников банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, увеличится с 50% до 75%. Помимо этого, снизятся требования, установленные для получения лицензии на осуществление банковских операций и аккредитации филиала на территории России, изменятся требования к гарантийному депозиту. Минимальный размер гарантийного депозита установлен в размере 90 миллионов рублей с возможностью размещать денежные средства в депозиты Банка России.
"Кроме того, законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О рынке ценных бумаг", которые предоставляют филиалам иностранных банков право осуществлять дилерскую деятельность. Расширяется и перечень операций на рынке ценных бумаг", - отметили в Минфине.
 
