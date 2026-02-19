https://1prime.ru/20260219/minfin-867647482.html

Минфин хочет упростить условия для открытия филиалов иностранных банков

Минфин хочет упростить условия для открытия филиалов иностранных банков - 19.02.2026, ПРАЙМ

Минфин хочет упростить условия для открытия филиалов иностранных банков

Минфин РФ готов смягчить правовое регулирование деятельности филиалов банков дружественных иностранных государств в России, упростив условия для их открытия;... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T18:23+0300

2026-02-19T18:23+0300

2026-02-19T18:31+0300

экономика

банки

финансы

россия

рф

минфин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Минфин РФ готов смягчить правовое регулирование деятельности филиалов банков дружественных иностранных государств в России, упростив условия для их открытия; изменения поспособствуют привлечению иностранных банков дружественных стран на финансовый рынок РФ для создания условий развития системы международных расчетов, сообщает министерство. "Минфин России совместно с Банком России разработал законопроект, предусматривающий совершенствование правового регулирования деятельности филиалов банков дружественных иностранных государств в России", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Реализация положений будет способствовать привлечению иностранных банков дружественных стран на финансовый рынок Российской Федерации для создания условий развития системы международных расчетов. Это, в свою очередь, позволит привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики", - отмечается в материалах. Ранее Минфин опубликовал для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов соответствующий законопроект. Изменения внесены в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты. Филиалов иностранных банков в России сейчас нет, несмотря на наличие возможности их открыть - с 1 сентября 2024 года вступил в силу соответствующий закон, отмечается в материалах к законопроекту. Это может свидетельствовать о сложностях и высоких требованиях регулирования в отношении банков, которые планируют работать в РФ через свои филиалы, поэтому Минфин предложил упростить для них процедуру открытия филиала в РФ. Так, законопроект предусматривает, в первую очередь, снятие ограничений на осуществление банковских операций с физическими лицами – им будут доступны все операции и сделки, разрешенные для осуществления филиалами иностранных банков с юридическими лицами. Кроме того, предусматривается расширение перечня сделок физических и юридических лиц с драгметаллами: это касается операций, переводов, открытия и ведения банковских счетов. Во-вторых, квота на количество сотрудников банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, увеличится с 50% до 75%. Помимо этого, снизятся требования, установленные для получения лицензии на осуществление банковских операций и аккредитации филиала на территории России, изменятся требования к гарантийному депозиту. Минимальный размер гарантийного депозита установлен в размере 90 миллионов рублей с возможностью размещать денежные средства в депозиты Банка России. "Кроме того, законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О рынке ценных бумаг", которые предоставляют филиалам иностранных банков право осуществлять дилерскую деятельность. Расширяется и перечень операций на рынке ценных бумаг", - отметили в Минфине.

https://1prime.ru/20260217/minfin-867586549.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, минфин, банк россия