Минюст США отказался комментировать данные о задержании россиянина в Швеции - 19.02.2026
Минюст США отказался комментировать данные о задержании россиянина в Швеции
2026-02-19T01:08+0300
2026-02-19T01:08+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867628892.jpg?1771452484
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ в Швеции по запросу Вашингтона. Телеканал TV4 ранее сообщил, что полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил РИА Новости, что дипмиссия находится в контакте с задержанным, добивается встречи с ним. "Мы отказываемся от комментариев", – заявили РИА Новости в минюсте США. Корреспондент агентства просил, в частности, раскрыть характер обвинений и личность задержанного, а также предоставить любую информацию о данном деле.
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ в Швеции по запросу Вашингтона.
Телеканал TV4 ранее сообщил, что полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил РИА Новости, что дипмиссия находится в контакте с задержанным, добивается встречи с ним.
"Мы отказываемся от комментариев", – заявили РИА Новости в минюсте США.
Корреспондент агентства просил, в частности, раскрыть характер обвинений и личность задержанного, а также предоставить любую информацию о данном деле.
 
