Минюст США отказался комментировать данные о задержании россиянина в Швеции
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ в Швеции по запросу Вашингтона.
Телеканал TV4 ранее сообщил, что полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил РИА Новости, что дипмиссия находится в контакте с задержанным, добивается встречи с ним.
"Мы отказываемся от комментариев", – заявили РИА Новости в минюсте США.
Корреспондент агентства просил, в частности, раскрыть характер обвинений и личность задержанного, а также предоставить любую информацию о данном деле.
