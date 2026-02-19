https://1prime.ru/20260219/mintrud-867646432.html

Минтруд выровнял размер пособия по беременности для студенток

Минтруд выровнял размер пособия по беременности для студенток

2026-02-19T17:55+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Минтруд увеличил размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения за счет расчета от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем сумма выплаты составляет 90 тысяч рублей по России, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Для поддержки женщин, которые обучаются по очной форме обучения, увеличили по поручению президента размер пособия по беременности и родам. Теперь за базовую величину для расчета принимается не стипендия, а прожиточный минимум в регионе. В результате размер пособия в среднем по стране превышает 90 тысяч рублей", - сказала Баталина в ходе заседания Совета Евразийского женского форума. Она напомнила, что изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. В прошлом году, уточнила Баталина, почти 5 тысяч таких девушек получили увеличенный размер соответствующего пособия.

общество , россия, рф