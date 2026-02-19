Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств - 19.02.2026
Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". | 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Злоумышленники под видом агентств для знакомств в несколько этапов пытаются получить доступ к личным данным потенциальных жертв", - сообщили в компании. Так, сначала мошенники совершают звонки по случайным номерам, чтобы выявить одиноких людей, заинтересованных в отношениях: чаще всего это абоненты в возрасте 40-50 лет. Представляясь сотрудниками агентств по поиску партнеров, мошенники предлагают свои услуги и начинают выстраивать диалог, поясняют аналитики. Далее, если потенциальная жертва проявляет интерес, запускается второй этап: "консультанты" начинают подробно спрашивать о параметрах будущего партнера, его социальном статусе, городе проживания и других деталях, чтобы создать иллюзию профессионального подбора. Когда доверие сформировано, жертве предлагают внести "вступительный взнос" за услуги агентства, необходимый для продолжения работы. Абоненту присылают ссылку для оплаты, переходя по которой мошенники получают доступ к личным данным и денежным средствам пользователя. По данным сервиса, мошенники намеренно действуют поэтапно и подробно обсуждают детали будущего знакомства. Это помогает создать иллюзию доверия, что увеличивает шанс злоумышленников на успех. "Только мошенники по телефону запрашивают личные данные, коды от банковских карт, пароли, а также просят перейти по каким-либо ссылкам. В случае возникновения подобной ситуации не передавайте личную информацию, немедленно прекратите диалог и положите трубку", - напомнили в сервисе.
04:48 19.02.2026
 
Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств

"МТС Защитник": мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств

