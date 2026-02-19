https://1prime.ru/20260219/moshenniki-867630333.html

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств - 19.02.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T04:48+0300

2026-02-19T04:48+0300

2026-02-19T04:48+0300

технологии

финансы

банки

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867630333.jpg?1771465694

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Злоумышленники под видом агентств для знакомств в несколько этапов пытаются получить доступ к личным данным потенциальных жертв", - сообщили в компании. Так, сначала мошенники совершают звонки по случайным номерам, чтобы выявить одиноких людей, заинтересованных в отношениях: чаще всего это абоненты в возрасте 40-50 лет. Представляясь сотрудниками агентств по поиску партнеров, мошенники предлагают свои услуги и начинают выстраивать диалог, поясняют аналитики. Далее, если потенциальная жертва проявляет интерес, запускается второй этап: "консультанты" начинают подробно спрашивать о параметрах будущего партнера, его социальном статусе, городе проживания и других деталях, чтобы создать иллюзию профессионального подбора. Когда доверие сформировано, жертве предлагают внести "вступительный взнос" за услуги агентства, необходимый для продолжения работы. Абоненту присылают ссылку для оплаты, переходя по которой мошенники получают доступ к личным данным и денежным средствам пользователя. По данным сервиса, мошенники намеренно действуют поэтапно и подробно обсуждают детали будущего знакомства. Это помогает создать иллюзию доверия, что увеличивает шанс злоумышленников на успех. "Только мошенники по телефону запрашивают личные данные, коды от банковских карт, пароли, а также просят перейти по каким-либо ссылкам. В случае возникновения подобной ситуации не передавайте личную информацию, немедленно прекратите диалог и положите трубку", - напомнили в сервисе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, мтс