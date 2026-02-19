Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы - 19.02.2026, ПРАЙМ
Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы - 19.02.2026, ПРАЙМ
Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы
Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T15:17+0300
2026-02-19T15:17+0300
банки
финансы
мвд
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. "Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того, чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность", - сказал он. Уваров напомнил, что механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, заработал 1 декабря 2025 года. "Мы даем сейчас физическим лицам расширенные ответы о том, почему человек попал в базу, на основании обращения какого банка", - добавил он. По словам главы департамента ЦБ, вместе с тем человек может обратиться в свою организацию и урегулировать спор в судебном порядке, а также обратиться в МВД, для того, чтобы пройти опрос и подтвердить непричастность. "Там коллеги из МВД направляют в настоящее время письма, и мы, соответственно, выводим людей из базы", - заключил Уваров. Банк России формирует базу данных о мошеннических операциях на основе сведений от банков и других участников информационного обмена. Регулятор в январе отмечал, что вероятность включения реквизитов добросовестных россиян в базу данных ЦБ о мошеннических операциях минимальна.
банки, финансы, мвд, банк россия
Банки, Финансы, МВД, банк Россия
15:17 19.02.2026
 
Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы

ЦБ может исключить человека из базы мошенников при подтверждении непричастности к хищениям

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того, чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность", - сказал он.
Уваров напомнил, что механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, заработал 1 декабря 2025 года. "Мы даем сейчас физическим лицам расширенные ответы о том, почему человек попал в базу, на основании обращения какого банка", - добавил он.
По словам главы департамента ЦБ, вместе с тем человек может обратиться в свою организацию и урегулировать спор в судебном порядке, а также обратиться в МВД, для того, чтобы пройти опрос и подтвердить непричастность. "Там коллеги из МВД направляют в настоящее время письма, и мы, соответственно, выводим людей из базы", - заключил Уваров.
Банк России формирует базу данных о мошеннических операциях на основе сведений от банков и других участников информационного обмена. Регулятор в январе отмечал, что вероятность включения реквизитов добросовестных россиян в базу данных ЦБ о мошеннических операциях минимальна.
 
БанкиФинансыМВДбанк Россия
 
 
