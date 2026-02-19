https://1prime.ru/20260219/moshenniki-867641395.html

Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы

Банк России назвал условие для исключения человека из мошеннической базы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России может исключить человека из базы мошеннических реквизитов ЦБ, если он подтвердит свою непричастность к хищениям, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. "Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того, чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность", - сказал он. Уваров напомнил, что механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, заработал 1 декабря 2025 года. "Мы даем сейчас физическим лицам расширенные ответы о том, почему человек попал в базу, на основании обращения какого банка", - добавил он. По словам главы департамента ЦБ, вместе с тем человек может обратиться в свою организацию и урегулировать спор в судебном порядке, а также обратиться в МВД, для того, чтобы пройти опрос и подтвердить непричастность. "Там коллеги из МВД направляют в настоящее время письма, и мы, соответственно, выводим людей из базы", - заключил Уваров. Банк России формирует базу данных о мошеннических операциях на основе сведений от банков и других участников информационного обмена. Регулятор в январе отмечал, что вероятность включения реквизитов добросовестных россиян в базу данных ЦБ о мошеннических операциях минимальна.

