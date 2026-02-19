https://1prime.ru/20260219/moshenniki-867642552.html
ЦБ обсуждает необходимость блокировки счетов мошенников в других странах
ЦБ обсуждает необходимость блокировки счетов мошенников в других странах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России на фоне вовлечения в мошеннические схемы иностранных граждан начал обсуждать вопрос трансграничного обмена данными о таких случаях, чтобы можно было заблокировать иностранные реквизиты, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина ранее в четверг сообщила, что Банк России начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан, хотя их доля пока не на очень большом уровне. "И эта тема тоже в фокусе нашего внимания. Здесь есть предмет обсуждения с точки зрения передачи данных, потому что это банковская тайна, это персональные данные и набор иных сведений, которые в тех либо иных позициях помогут организациям пресекать переводы на эти реквизиты", - отметил Уваров. По его словам, с точки зрения ограничений в национальных законодательствах, это точно требует дополнительного обсуждения. "У нас такие обсуждения ведутся", - добавил Уваров. Он указал, что если в перспективе встанет вопрос обмена каким-то данными, то он будет осуществляться не у всех участников информационного обмена, а в двустороннем порядке. "То есть исключительно юрисдикция с юрисдикцией с точки зрения передачи форматов данных и сведений, которые будут позволять блокировать, например, переводы на те или иные реквизиты, которые засветились в базе", - заключил глава департамента.
