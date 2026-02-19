В Москве из-за снегопада увеличится время поездки на такси

https://1prime.ru/20260219/moskva-867632206.html

Время поездки на такси по Москве утром в четверг утром вырастет на 30% и более из-за сильного снегопада, что может привести к росту цен, сообщили РИА Новости в... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T07:16+0300

бизнес

туризм

россия

москва

яндекс go

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867632206.jpg?1771474582

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Время поездки на такси по Москве утром в четверг утром вырастет на 30% и более из-за сильного снегопада, что может привести к росту цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Go". "Последствия ночной метели и снегопад в Москве могут на 30% увеличить время поездок на такси в четверг утром. На отдельных маршрутах, особенно при движении из области к транспортным узлам, длительность поездки может вырасти в 2–3 раза по сравнению с обычным днем", - рассказали в "Яндексе". Там напомнили, что увеличение длительности поездки на такси также влияет и на цену, так как в тарифы включают оплату за километры и минуты в пути. "Рост числа желающих уехать на такси в тепле с 7.00 до 9.30 может увеличить нехватку свободных машин на линии. В такие моменты временно возникает повышающий коэффициент", - уточнили в пресс-службе.

