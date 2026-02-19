Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве из-за снегопада увеличится время поездки на такси - 19.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260219/moskva-867632206.html
В Москве из-за снегопада увеличится время поездки на такси
В Москве из-за снегопада увеличится время поездки на такси - 19.02.2026, ПРАЙМ
В Москве из-за снегопада увеличится время поездки на такси
Время поездки на такси по Москве утром в четверг утром вырастет на 30% и более из-за сильного снегопада, что может привести к росту цен, сообщили РИА Новости в... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T07:16+0300
2026-02-19T07:16+0300
бизнес
туризм
россия
москва
яндекс go
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867632206.jpg?1771474582
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Время поездки на такси по Москве утром в четверг утром вырастет на 30% и более из-за сильного снегопада, что может привести к росту цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Go". "Последствия ночной метели и снегопад в Москве могут на 30% увеличить время поездок на такси в четверг утром. На отдельных маршрутах, особенно при движении из области к транспортным узлам, длительность поездки может вырасти в 2–3 раза по сравнению с обычным днем", - рассказали в "Яндексе". Там напомнили, что увеличение длительности поездки на такси также влияет и на цену, так как в тарифы включают оплату за километры и минуты в пути. "Рост числа желающих уехать на такси в тепле с 7.00 до 9.30 может увеличить нехватку свободных машин на линии. В такие моменты временно возникает повышающий коэффициент", - уточнили в пресс-службе.  
москва
бизнес, туризм, россия, москва, яндекс go, яндекс
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс Go, Яндекс
07:16 19.02.2026
 
В Москве из-за снегопада увеличится время поездки на такси

"Яндекс Go": время поездки на такси в Москве утром вырастет на 30% из-за снегопада

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Время поездки на такси по Москве утром в четверг утром вырастет на 30% и более из-за сильного снегопада, что может привести к росту цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Go".
"Последствия ночной метели и снегопад в Москве могут на 30% увеличить время поездок на такси в четверг утром. На отдельных маршрутах, особенно при движении из области к транспортным узлам, длительность поездки может вырасти в 2–3 раза по сравнению с обычным днем", - рассказали в "Яндексе".
Там напомнили, что увеличение длительности поездки на такси также влияет и на цену, так как в тарифы включают оплату за километры и минуты в пути.
"Рост числа желающих уехать на такси в тепле с 7.00 до 9.30 может увеличить нехватку свободных машин на линии. В такие моменты временно возникает повышающий коэффициент", - уточнили в пресс-службе.
 
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАЯндекс GoЯндекс
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
