В "Мостурфлоте" рассказали о спросе на круизы из Москвы по Золотому кольцу

В "Мостурфлоте" рассказали о спросе на круизы из Москвы по Золотому кольцу

2026-02-19T06:18+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Круизы из Москвы по городам Золотого кольца, до Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода в предстоящий навигационный период пользуются повышенным спросом у туристов, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мостурфлота" (входит в группу компаний "Московское речное пароходство"). "Традиционно лидерство удерживают маршруты Москва - Санкт-Петербург, в том числе потому, что это и возможность побывать в Карелии, посетить Кижи, Валаам. И, конечно, сам Петербург, который исторически любят посещать москвичи", - рассказали там. В компании отметили стабильный интерес к круизам по городам Золотого кольца России с возможностью посетить Углич, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Рязань и другие красивые исторические города. По данным "Московского речного пароходства", в текущем году растет число туристов, которые хотели бы пойти в длительные круизы - в Астрахань, Пермь, Соловки. "В преддверии навигации-2026 наблюдается интерес москвичей к длительным маршрутам - в Пермь туда и обратно из Москвы - 16 дней и Астрахань - 22 дня на разных классах теплоходов. Активно продаются "половинки" маршрутов - только в одну сторону", - добавили в "Мостурфлоте".

2026

