Более 48 тысяч лиц выявили в рамках эксперимента по биометрии
2026-02-19T11:40+0300
2026-02-19T11:40+0300
2026-02-19T11:40+0300
россия
общество
владимир колокольцев
мвд
госдума
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд, выявили на погранпунктах в рамках эксперимента по биометрии, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. "Принятые меры в рамках эксперимента по биометрической идентификации на ограниченных пунктах позволили выявить более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд", - сказал он, выступая в Госдуме.
