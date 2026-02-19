https://1prime.ru/20260219/mvd-867636545.html

Более 48 тысяч лиц выявили в рамках эксперимента по биометрии

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд, выявили на погранпунктах в рамках эксперимента по биометрии, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. "Принятые меры в рамках эксперимента по биометрической идентификации на ограниченных пунктах позволили выявить более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд", - сказал он, выступая в Госдуме.

