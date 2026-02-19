https://1prime.ru/20260219/mvd-867636664.html
МВД задокументировало почти тысячу преступлений в сфере ОПК
МВД задокументировало почти тысячу преступлений в сфере ОПК
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Почти 1 тысячу противоправных деяний в сфере ОПК, ущерб от которых превысил 8 миллиардов рублей, задокументировали полицейские, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. "Задокументирована почти 1 тысяча противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, ущерб от которых превысил 8 миллиардов рублей, это доказанный ущерб", - заявил Колокольцев, выступая в Госдуме.
