В МВФ заявили о сбоях в экономической активности на Украине

2026-02-19T19:08+0300

экономика

мировая экономика

украина

мвф

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина испытывает сбои в экономической активности, рост ВВП в 2025 году оценивается менее чем в 2%, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы наблюдаем признаки сбоев в экономической активности... Оценка по 2025 году: темпы роста, вероятно, составят менее 2%, а точнее, чуть менее 2%", - сообщила она на брифинге в четверг. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.

украина

