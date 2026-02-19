Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ заявили о сбоях в экономической активности на Украине - 19.02.2026, ПРАЙМ
В МВФ заявили о сбоях в экономической активности на Украине
Украина испытывает сбои в экономической активности, рост ВВП в 2025 году оценивается менее чем в 2%, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям... | 19.02.2026, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
украина
мвф
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина испытывает сбои в экономической активности, рост ВВП в 2025 году оценивается менее чем в 2%, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы наблюдаем признаки сбоев в экономической активности... Оценка по 2025 году: темпы роста, вероятно, составят менее 2%, а точнее, чуть менее 2%", - сообщила она на брифинге в четверг. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
украина
мировая экономика, украина, мвф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МВФ
19:08 19.02.2026
 
В МВФ заявили о сбоях в экономической активности на Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина испытывает сбои в экономической активности, рост ВВП в 2025 году оценивается менее чем в 2%, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Мы наблюдаем признаки сбоев в экономической активности... Оценка по 2025 году: темпы роста, вероятно, составят менее 2%, а точнее, чуть менее 2%", - сообщила она на брифинге в четверг.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
"Она задыхается". Ситуация на Украине вызвало переполох в США
Вчера, 16:59
 
Экономика Мировая экономика УКРАИНА МВФ
 
 
