МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита

МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита

2026-02-19T19:45+0300

экономика

финансы

мировая экономика

украина

киев

мвф

банки

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "В ближайшие дни планируется представить этот вопрос на рассмотрение исполнительному совету", - ответила она на вопрос агентства в ходе брифинга, комментируя возможный срок одобрения Киеву новой кредитной программы. Козак добавила, что речь идет о потенциальном доступе Украины к финансированию в объеме 8,1 миллиарда долларов, которое было предварительно одобрено на рабочем уровне в ноябре 2025 года. "От международных партнеров получены гарантии, а также завершены согласованные ранее действия со стороны властей (Украины - ред.)", - отметила она. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.

украина

киев

2026

финансы, мировая экономика, украина, киев, мвф, банки