Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/mvf-867649666.html
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита - 19.02.2026, ПРАЙМ
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T19:45+0300
2026-02-19T19:45+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
киев
мвф
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "В ближайшие дни планируется представить этот вопрос на рассмотрение исполнительному совету", - ответила она на вопрос агентства в ходе брифинга, комментируя возможный срок одобрения Киеву новой кредитной программы. Козак добавила, что речь идет о потенциальном доступе Украины к финансированию в объеме 8,1 миллиарда долларов, которое было предварительно одобрено на рабочем уровне в ноябре 2025 года. "От международных партнеров получены гарантии, а также завершены согласованные ранее действия со стороны властей (Украины - ред.)", - отметила она. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
https://1prime.ru/20260219/mvf-867648680.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, киев, мвф, банки
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, МВФ, Банки
19:45 19.02.2026
 
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита

МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине кредита на 8,1 миллиарда долларов

© novosti.err.eeМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд. Архивное фото
© novosti.err.ee
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"В ближайшие дни планируется представить этот вопрос на рассмотрение исполнительному совету", - ответила она на вопрос агентства в ходе брифинга, комментируя возможный срок одобрения Киеву новой кредитной программы.
Козак добавила, что речь идет о потенциальном доступе Украины к финансированию в объеме 8,1 миллиарда долларов, которое было предварительно одобрено на рабочем уровне в ноябре 2025 года.
"От международных партнеров получены гарантии, а также завершены согласованные ранее действия со стороны властей (Украины - ред.)", - отметила она.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
В МВФ заявили о сбоях в экономической активности на Украине
19:08
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАКиевМВФБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала