Во Владимирской области появились новые автомобильные номера

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости. Ранее в регионе выдавались автомобильные номера с кодом "33", теперь на дорогах Владимирской области появились авто в кодом региона "133". Жители региона начали публиковать в соцсетях фотографии автомобилей с новыми номерами. Трехзначные коды на номерах вводят для избежания повторов, если в субъекте РФ заканчиваются комбинации букв и цифр.

