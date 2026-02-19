https://1prime.ru/20260219/nomera-867629388.html
Во Владимирской области появились новые автомобильные номера
Во Владимирской области появились новые автомобильные номера
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости.
Ранее в регионе выдавались автомобильные номера с кодом "33", теперь на дорогах Владимирской области появились авто в кодом региона "133". Жители региона начали публиковать в соцсетях фотографии автомобилей с новыми номерами.
Трехзначные коды на номерах вводят для избежания повторов, если в субъекте РФ заканчиваются комбинации букв и цифр.
