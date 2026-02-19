Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владимирской области появились новые автомобильные номера - 19.02.2026
Во Владимирской области появились новые автомобильные номера
Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости. | 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости. Ранее в регионе выдавались автомобильные номера с кодом "33", теперь на дорогах Владимирской области появились авто в кодом региона "133". Жители региона начали публиковать в соцсетях фотографии автомобилей с новыми номерами. Трехзначные коды на номерах вводят для избежания повторов, если в субъекте РФ заканчиваются комбинации букв и цифр.
02:02 19.02.2026
 
Во Владимирской области появились новые автомобильные номера

Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133"

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Жителям Владимирской области стали выдавать автомобильные номера с кодом региона "133", выяснило РИА Новости.
Ранее в регионе выдавались автомобильные номера с кодом "33", теперь на дорогах Владимирской области появились авто в кодом региона "133". Жители региона начали публиковать в соцсетях фотографии автомобилей с новыми номерами.
Трехзначные коды на номерах вводят для избежания повторов, если в субъекте РФ заканчиваются комбинации букв и цифр.
 
Заголовок открываемого материала