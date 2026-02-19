Объем интернет-торговли в России вырос на 28%

https://1prime.ru/20260219/obem-867632116.html
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в России по итогам прошлого года вырос на 28%, до 11,5 триллиона рублей, причем основная часть покупок приходится на российские интернет-магазины и платформы, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которые есть у РИА Новости.
"Объем интернет-торговли в России в 2025 году составил 11,5 трлн рублей, рост год к году - 28%. Российский рынок электронной коммерции по-прежнему складывается преимущественно из покупок внутри страны: онлайн-продажи в отечественных интернет-магазинах и на цифровых платформах составляют 96,2%, на трансграничную торговлю приходится 3,8%", - говорится в сообщении.
Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж страны за год увеличилась до 18,8%, тогда как по итогам 2024 года она составляла 16,2%. При этом в ряде регионов, где недостаточно развита торговля, этот показатель намного выше. Так, на Чукотке на онлайн-канал приходится более трети от всей розницы, в Карачаево-Черкесии, Мурманской и Калужской областях, а также Республике Алтай - от 27% до 28%, в Ненецком автономном округе - четверть, в Ямало-Ненецком автономном округе и Карелии - более 24%.
Отмечается, что самый динамичный рост объемов онлайн-продаж в 2025 году оказался в Чечне и Ингушетии - более чем вдвое, в Дагестане и Крыму - рост более 90%, в Севастополе, Ненецком автономном округе, Калининградской, Курской областях и Еврейской автономной области продажи выросли в полтора раза, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае и Калмыкии - более чем на 40%.
По данным АКИТ, топ-10 регионов по объемам продаж в 2025 году остался прежним: Москва заняла долю в 16,5%, на Московскую область приходится 7,8%, на Санкт-Петербург - 6,2%, Краснодарский край - 4,8%, Свердловская и Ростовская области - по 2,8%, Самарская область, Татарстан и Нижегородская область - по 2% и Красноярский край - 1,9%.
"Москва всегда остается главным индикатором всех изменений в интернет-торговле. Высокая плотность населения, концентрация бизнеса и развитые сервисы обеспечивают столице большую долю онлайн-канала в рознице - 24%, самый высокий объем онлайн-покупок и постоянный рост, однако при этом год от года мы наблюдаем уменьшение ее доли в структуре электронной коммерции: в 2020 году было почти 25%, сейчас - 16,5%. И это самое очевидное доказательство развития интернет-торговли в стране: регионы набирают обороты", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.
