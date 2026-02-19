https://1prime.ru/20260219/ogurtsy-867634465.html

Назван регион, где можно купить самые дешевые огурцы

Самые дешевые огурцы в России в январе были в Адыгее – 165 рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Самые дешевые огурцы в России в январе были в Адыгее – 165 рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. В тройку по этому показателю также вошли Дагестан и Нижегородская область - 194,6 рубля и 207,5 рубля соответственно. В Саратовской области килограмм огурцов стоил 222 рубля, при этом в Мордовии за него просят в среднем 223 рубля. Чуть дороже эти овощи обошлись бы в Астраханской области – 227 рублей за килограмм. Килограмм огурцов в Москве стоит 305 рублей, в Санкт-Петербурге – 332 рубля.

