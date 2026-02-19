https://1prime.ru/20260219/orban-867655308.html

Орбан заявил, что у Венгрии есть идеи, как ответить на шантаж Украины

Орбан заявил, что у Венгрии есть идеи, как ответить на шантаж Украины - 19.02.2026, ПРАЙМ

Орбан заявил, что у Венгрии есть идеи, как ответить на шантаж Украины

Если Украина не прекратит попытки шантажировать Венгрию остановкой транзита нефти из РФ, у Будапешта есть, чем ответить, заявил венгерский премьер-министр... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T23:29+0300

2026-02-19T23:29+0300

2026-02-19T23:33+0300

политика

россия

венгрия

украина

рф

виктор орбан

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_cdb3fe18838c3ed486875e67e13dd3b3.jpg

БУДАПЕШТ, 19 фев - ПРАЙМ. Если Украина не прекратит попытки шантажировать Венгрию остановкой транзита нефти из РФ, у Будапешта есть, чем ответить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, напомнив, что через Венгрию Украина импортирует электроэнергию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. "Мы не угрожаем, я не хочу торопиться, но мы также держим в уме, что поставки электроэнергии на Украину осуществляются через Венгрию. Мы надеемся, что украинцы одумаются, и после того, как их первая попытка шантажа, сеяния смуты и хаоса провалится, они не будут продолжать. Если же они продолжат, у нас есть идеи, как ответить", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию чел телеканал М1.

https://1prime.ru/20260218/orban-867626377.html

венгрия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, украина, рф, виктор орбан, петер сийярто