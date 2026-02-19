Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы натворили в Женеве - 19.02.2026
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы натворили в Женеве
Киев стремится вовлечь Европу в переговорный процесс с Россией, об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник. | 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Киев стремится вовлечь Европу в переговорный процесс с Россией, об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник. "Все кричат, что Украина хочет втянуть европейцев в переговоры. Это правда", — подчеркнул он. По словам Бортника, представители Евросоюза должны таким образом оказывать поддержку киевскому режиму в условиях возросшего давления на Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее РИА Новости стало известно, что европейские делегации не были приглашены к участию в переговорах в Женеве и не принимали участие в обсуждениях. Переговоры состоялись 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. По завершении второго дня встречи он обратил внимание на то, что обсуждения "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также объявил о планах на новый раунд переговоров в ближайшем будущем.
россия, киев, женева, европа, владимир мединский, владимир зеленский
РОССИЯ, Киев, ЖЕНЕВА, ЕВРОПА, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы натворили в Женеве

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
