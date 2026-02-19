"Забрать Киев": в США резко высказались об итогах переговоров в Женеве
Джонсон заявил, что Россия, в отличие от Киева, не нуждается в переговорах для победы
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В отличие от Украины, Россия не нуждается в переговорах для достижения успеха в конфликте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Deep Dive.
"Они (Россия. — Прим. ред.) участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать", — отметил он.
Джонсон считает, что даже при неудаче переговоров российские вооруженные силы смогут достигать поставленных задач СВО и освобождать больше территорий. Украина, по его мнению, ни при каких условиях не сможет обыграть Россию — ни в военной, ни в дипломатической плоскости.
"К концу года они с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев. Я бы даже не удивился, если они будут в шаге от того, чтобы забрать Киев", — добавил Джонсон.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российской делегацией руководил помощник президента России Владимир Мединский. По завершению второго дня переговоров он подчеркнул, что обсуждения "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также объявил о планах на новую встречу в ближайшее время.