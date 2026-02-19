Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, как украинская делегация опозорилась в Женеве - 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украинская делегация запуталась в собственных требованиях на переговорах в Женеве, заявил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу на YouTube-канале Judging Freedom. "Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов* призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации &lt;…&gt; выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идет борьба", — отметил эксперт. Аналитик объяснил, что данный конфликт вызван ослаблением власти Владимира Зеленского и стремлением его отстранить. Ранее журнал The Economist сообщил, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения. При этом сам глава киевского режима, как предполагал автор, пытается найти баланс, предлагая при этом и собственные идеи. Встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
07:16 19.02.2026
 
В США рассказали, как украинская делегация опозорилась в Женеве

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украинская делегация запуталась в собственных требованиях на переговорах в Женеве, заявил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу на YouTube-канале Judging Freedom.
"Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов* призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации <…> выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идет борьба", — отметил эксперт.
Аналитик объяснил, что данный конфликт вызван ослаблением власти Владимира Зеленского и стремлением его отстранить.
Ранее журнал The Economist сообщил, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения. При этом сам глава киевского режима, как предполагал автор, пытается найти баланс, предлагая при этом и собственные идеи.
Встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
