https://1prime.ru/20260219/platezhi-867634615.html

Доля безналичных платежей в России достигла 88 процентов

Доля безналичных платежей в России достигла 88 процентов - 19.02.2026, ПРАЙМ

Доля безналичных платежей в России достигла 88 процентов

Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88%, сообщила журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" глава департамента... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T10:00+0300

2026-02-19T10:00+0300

2026-02-19T10:00+0300

финансы

россия

рф

эльвира набиуллина

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77319/10/773191062_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8797622c72709b6de66e3ac70932a58.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88%, сообщила журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Восемьдесят восемь процентов", - ответила она на вопрос о доле безналичных платежей по итогам 2025 года. В октябре председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля безналичных платежей в России достигла 87,5%. А в июле Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, банк россия