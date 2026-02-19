Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88%, сообщила журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Восемьдесят восемь процентов", - ответила она на вопрос о доле безналичных платежей по итогам 2025 года. В октябре председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля безналичных платежей в России достигла 87,5%. А в июле Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.
10:00 19.02.2026
 
Доля безналичных платежей в России достигла 88 процентов

Доля безналичных платежей в России по итогам 2025 года достигла 88%

© fotolia.com / thanatipИнтернет покупки
Интернет покупки - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Интернет покупки. Архивное фото
© fotolia.com / thanatip
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88%, сообщила журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Восемьдесят восемь процентов", - ответила она на вопрос о доле безналичных платежей по итогам 2025 года.
В октябре председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля безналичных платежей в России достигла 87,5%. А в июле Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.
 
