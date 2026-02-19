https://1prime.ru/20260219/platezhi-867634615.html
Доля безналичных платежей в России достигла 88 процентов
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей по итогам прошлого года достигла 88%, сообщила журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Восемьдесят восемь процентов", - ответила она на вопрос о доле безналичных платежей по итогам 2025 года. В октябре председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля безналичных платежей в России достигла 87,5%. А в июле Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.
