Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше выступили с дерзким заявлением о России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/polsha-867631917.html
В Польше выступили с дерзким заявлением о России
В Польше выступили с дерзким заявлением о России - 19.02.2026, ПРАЙМ
В Польше выступили с дерзким заявлением о России
Польша планирует собрать сведения для возможного иска о репарациях к России, сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T06:56+0300
2026-02-19T06:56+0300
россия
польша
москва
financial times
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Польша планирует собрать сведения для возможного иска о репарациях к России, сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка."На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения", — отметил он в программе "Граффити". Таким образом, политик прокомментировал публикацию в Financial Times, где говорилось о том, что Варшава якобы рассматривает возможность подачи иска против Москвы за "репарации за последствия советского господства". Идея востребовать деньги от России поднималась польскими политиками неоднократно. Экс-президент Анджей Дуда поддержал инициативу, а МИД Польши сообщил о планах рассчитать потери от Второй мировой войны и потребовать компенсацию. В Москве эти инициативы отклонили, назвав их политической фантазией. Как подчеркнули в МИД, Польша пытается решать внутренние политические задачи, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли "оголтелой русофобией" и "нездравым политическим экстремизмом". По словам Шлапки, на данном этапе речь идет о научных исследованиях, которые помогут "оценить ущерб" и результаты которых могут быть пригодны в будущем. Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на публикацию, предложила Польше в качестве репараций запись оперы "Иван Сусанин".
польша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, москва, financial times, в мире
РОССИЯ, ПОЛЬША, МОСКВА, Financial Times, В мире
06:56 19.02.2026
 
В Польше выступили с дерзким заявлением о России

Пресс-секретарь Шлапка: Польша собирает данные для иска о репарациях против России

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Флаг Польши. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Польша планирует собрать сведения для возможного иска о репарациях к России, сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
"На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения", — отметил он в программе "Граффити".
Таким образом, политик прокомментировал публикацию в Financial Times, где говорилось о том, что Варшава якобы рассматривает возможность подачи иска против Москвы за "репарации за последствия советского господства". Идея востребовать деньги от России поднималась польскими политиками неоднократно. Экс-президент Анджей Дуда поддержал инициативу, а МИД Польши сообщил о планах рассчитать потери от Второй мировой войны и потребовать компенсацию. В Москве эти инициативы отклонили, назвав их политической фантазией. Как подчеркнули в МИД, Польша пытается решать внутренние политические задачи, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли "оголтелой русофобией" и "нездравым политическим экстремизмом".
По словам Шлапки, на данном этапе речь идет о научных исследованиях, которые помогут "оценить ущерб" и результаты которых могут быть пригодны в будущем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на публикацию, предложила Польше в качестве репараций запись оперы "Иван Сусанин".
 
РОССИЯПОЛЬШАМОСКВАFinancial TimesВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала