В Польше выступили с дерзким заявлением о России
Пресс-секретарь Шлапка: Польша собирает данные для иска о репарациях против России
Флаг Польши. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Польша планирует собрать сведения для возможного иска о репарациях к России, сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
"На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения", — отметил он в программе "Граффити".
Таким образом, политик прокомментировал публикацию в Financial Times, где говорилось о том, что Варшава якобы рассматривает возможность подачи иска против Москвы за "репарации за последствия советского господства". Идея востребовать деньги от России поднималась польскими политиками неоднократно. Экс-президент Анджей Дуда поддержал инициативу, а МИД Польши сообщил о планах рассчитать потери от Второй мировой войны и потребовать компенсацию. В Москве эти инициативы отклонили, назвав их политической фантазией. Как подчеркнули в МИД, Польша пытается решать внутренние политические задачи, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли "оголтелой русофобией" и "нездравым политическим экстремизмом".
По словам Шлапки, на данном этапе речь идет о научных исследованиях, которые помогут "оценить ущерб" и результаты которых могут быть пригодны в будущем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на публикацию, предложила Польше в качестве репараций запись оперы "Иван Сусанин".