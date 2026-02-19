Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не понимает Путина". Порошенко* сделал резкий выпад в адрес Зеленского - 19.02.2026
"Не понимает Путина". Порошенко* сделал резкий выпад в адрес Зеленского
"Не понимает Путина". Порошенко* сделал резкий выпад в адрес Зеленского - 19.02.2026, ПРАЙМ
"Не понимает Путина". Порошенко* сделал резкий выпад в адрес Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия стран ЕС. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T20:58+0300
2026-02-19T20:58+0300
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия стран ЕС. "Зеленский совершил ошибку, втянув себя в переговоры, из которых исключили европейцев, и должен был настоять на немедленном прекращении огня. Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, ему следовало ограничиться требованием простого прекращения огня. Он не понимает Путина и не понимает Трампа", — приводит издание его слова.Порошенко считает, что государства ЕС должны играть полную роль в этих переговорах. "Европа имеет полное право участвовать в переговорах, поскольку именно она сейчас финансирует Украину. Тем не менее, без Трампа, без Америки невозможно достичь мирного соглашения", — добавил он. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва готова обсуждать с Европой, когда она изменит свою позицию. Он указал, что гарантии безопасности, которые Европа рассматривает как приоритет урегулирования конфликта на Украине, нацелены именно против России. По словам Лаврова, такая позиция предполагает, что Европа будет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".В четверг представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не видит смысла в подключении европейцев к переговорному процессу по Украине. По его словам, европейские позиции чаще способствуют эскалации конфликта, а не его мирному разрешению. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации с участием представителей из Москвы, Киева, и Вашингтона, где обсуждались неурегулированные аспекты мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157". По мнению Кремля, США признали, что достижение долговременного мира невозможно без решения территориальных споров по формуле, согласованной ранее на встрече на Аляске, и одно из требований Москвы заключается в том, что ВСУ должны покинуть Донбасс. Третий раунд переговоров по поддержанию мира прошёл в Женеве 17-18 февраля. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, охарактеризовал переговоры как сложные, но конструктивные. Он отметил, что в ближайшем будущем состоится очередная встреча по данной теме. По информации из источника РИА Новости, на текущий момент никакие документы не подписаны, и конкретные даты и места следующего диалога ещё не определены, однако работа в этом направлении продолжается.​* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
20:58 19.02.2026
 
"Не понимает Путина". Порошенко* сделал резкий выпад в адрес Зеленского

Порошенко: Зеленский не должен был соглашаться на переговоры с РФ без участия ЕС

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия стран ЕС.
"Зеленский совершил ошибку, втянув себя в переговоры, из которых исключили европейцев, и должен был настоять на немедленном прекращении огня. Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, ему следовало ограничиться требованием простого прекращения огня. Он не понимает Путина и не понимает Трампа", — приводит издание его слова.
Порошенко считает, что государства ЕС должны играть полную роль в этих переговорах.
"Европа имеет полное право участвовать в переговорах, поскольку именно она сейчас финансирует Украину. Тем не менее, без Трампа, без Америки невозможно достичь мирного соглашения", — добавил он.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва готова обсуждать с Европой, когда она изменит свою позицию. Он указал, что гарантии безопасности, которые Европа рассматривает как приоритет урегулирования конфликта на Украине, нацелены именно против России. По словам Лаврова, такая позиция предполагает, что Европа будет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".
В четверг представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не видит смысла в подключении европейцев к переговорному процессу по Украине. По его словам, европейские позиции чаще способствуют эскалации конфликта, а не его мирному разрешению.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации с участием представителей из Москвы, Киева, и Вашингтона, где обсуждались неурегулированные аспекты мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".
По мнению Кремля, США признали, что достижение долговременного мира невозможно без решения территориальных споров по формуле, согласованной ранее на встрече на Аляске, и одно из требований Москвы заключается в том, что ВСУ должны покинуть Донбасс.
Третий раунд переговоров по поддержанию мира прошёл в Женеве 17-18 февраля. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, охарактеризовал переговоры как сложные, но конструктивные. Он отметил, что в ближайшем будущем состоится очередная встреча по данной теме.
По информации из источника РИА Новости, на текущий момент никакие документы не подписаны, и конкретные даты и места следующего диалога ещё не определены, однако работа в этом направлении продолжается.​
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
 
УКРАИНАМОСКВАЕВРОПАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИД РФПетр ПорошенкоPoliticoЕС
 
 
