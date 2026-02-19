Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит проект о льготной ставке НДС для детских товаров - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/pravitelstvo-867627652.html
Правительство рассмотрит проект о льготной ставке НДС для детских товаров
Правительство рассмотрит проект о льготной ставке НДС для детских товаров - 19.02.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект о льготной ставке НДС для детских товаров
Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, подтверждающий отнесение детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщил... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T00:19+0300
2026-02-19T00:19+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627652.jpg?1771449582
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, подтверждающий отнесение детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на подтверждение отнесения продукции к детским товарам для получения льготной ставки налога на добавленную стоимость. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
00:19 19.02.2026
 
Правительство рассмотрит проект о льготной ставке НДС для детских товаров

Кабмин рассмотрит законопроект о льготной ставке НДС для детских товаров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, подтверждающий отнесение детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на подтверждение отнесения продукции к детским товарам для получения льготной ставки налога на добавленную стоимость.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала