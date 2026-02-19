Правительство рассмотрит проект о льготной ставке НДС для детских товаров

https://1prime.ru/20260219/pravitelstvo-867627652.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, подтверждающий отнесение детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на подтверждение отнесения продукции к детским товарам для получения льготной ставки налога на добавленную стоимость. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.

