Президент Мадагаскара заявил о готовности развивать отношения с Россией

19.02.2026

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мадагаскар готов перейти на новый этап сотрудничества с Россией и развивать новые партнерские отношения, сообщил президент страны Микаэль Рандрианирина. "Мы готовы перейти на новый этап... готовы сейчас развивать новые партнерские отношения с Российской Федерацией", - сказал Рандрианирина на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

