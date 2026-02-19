https://1prime.ru/20260219/prezident-867643544.html
Президент Мадагаскара заявил о готовности развивать отношения с Россией
2026-02-19T16:46+0300
россия
общество
владимир путин
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мадагаскар готов перейти на новый этап сотрудничества с Россией и развивать новые партнерские отношения, сообщил президент страны Микаэль Рандрианирина. "Мы готовы перейти на новый этап... готовы сейчас развивать новые партнерские отношения с Российской Федерацией", - сказал Рандрианирина на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
