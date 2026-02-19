https://1prime.ru/20260219/privatizatsiya-867610398.html

Раскрыто, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы

Раскрыто, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы - 19.02.2026, ПРАЙМ

Раскрыто, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы

Суд может признать приватизацию квартиры недействительной даже спустя годы, рассказал агентству “Прайм” Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T02:02+0300

2026-02-19T02:02+0300

2026-02-19T02:02+0300

недвижимость

общество

бизнес

приватизация

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/63/842686368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d8046aac0a6c82e4b56620e26ffcea7.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Суд может признать приватизацию квартиры недействительной даже спустя годы, рассказал агентству “Прайм” Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".Это возможно, если выяснится, что при оформлении были существенные нарушения и чьи-то жилищные права реально пострадали. Чаще всего речь о ситуациях, когда не учли интересы тех, кто имел право участвовать в приватизации, особенно несовершеннолетних: ребенка выписали перед приватизацией формально, без учета его интересов и без надлежащего согласия родителей/контроля со стороны опеки, а квартиру оформили на одного взрослого, разъяснил юрист.“В таких делах суды смотрят не только на штамп регистрации, но и на то, было ли у ребенка право пользования квартирой и не ухудшили ли ему условия намеренно или по документам”, - добавил он.Почему претензии могут появиться через длительное время? Обычно это связано со сроками: суд проверяет, когда человек фактически узнал или мог узнать о приватизации и о нарушении своих прав. Для лиц, которые не были стороной договора приватизации, законодательство предусматривает особый подход, и в любом случае есть предельные ограничения по времени, но спор о том, когда стало известно, нередко и решает исход.Если приватизацию признают недействительной, возможны два базовых результата. Либо квартиру возвращают в публичную собственность (муниципальную или региональную) и дальше решается вопрос о праве пользования жильем, либо суд восстанавливает нарушенное право иначе — например, признает долю за тем, кого незаконно исключили из приватизации (в том числе за ребенком), если именно так заявлены требования и это соответствует способу защиты.“Чтобы снизить риски, важно заранее проверить "историю приватизации": кто был зарегистрирован и проживал на момент оформления, все ли дали законное согласие или отказ, не было ли снятия с регистрации детей непосредственно перед приватизацией, есть ли полный комплект документов по передаче квартиры в собственность. Для покупателя это особенно критично: проблемная приватизация может "догнать" и после нескольких перепродаж”, - предостерег Филипп Терехин.Если уже поступили претензии или подан иск, главное — не игнорировать и не тянуть. Нужно поднять документы приватизации и регистрации, уточнить, что именно оспаривают (договор передачи, долю, законность снятия с учета), и обязательно заявлять о применении срока исковой давности, потому что суд сам по себе его не применяет. Дальше защита строится на доказательствах фактической ситуации на дату приватизации: кто жил, кто имел право пользования, были ли у "исключенного" лица альтернативные условия, действовали ли взрослые добросовестно и соблюдали ли интересы ребенка, заключил он.

https://1prime.ru/20250716/sovfed-859550375.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, общество , бизнес, приватизация