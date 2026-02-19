Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем - 19.02.2026
Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем
Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем
2026-02-19T22:39+0300
2026-02-19T22:49+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия. Распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить... проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия", - указано в документе. Отмечено, что проект был представлен Минтрансом России, согласован с МИД и другими заинтересованными органами власти, а также предварительно проработан с китайской стороной. Минтрансу России поручено провести переговоры с Китаем и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ. Как обозначено в проекте, соглашение призвано создать более благоприятные условия для поездок граждан и торгово-экономических связей России и Китая, помочь развитию надежных и стабильных круглогодичных двусторонних перевозок между двумя странами. Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.
22:39 19.02.2026 (обновлено: 22:49 19.02.2026)
 
Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия.
Распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить... проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия", - указано в документе.
Отмечено, что проект был представлен Минтрансом России, согласован с МИД и другими заинтересованными органами власти, а также предварительно проработан с китайской стороной. Минтрансу России поручено провести переговоры с Китаем и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.
Как обозначено в проекте, соглашение призвано создать более благоприятные условия для поездок граждан и торгово-экономических связей России и Китая, помочь развитию надежных и стабильных круглогодичных двусторонних перевозок между двумя странами.
Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.
