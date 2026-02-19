https://1prime.ru/20260219/proekt-867654085.html

Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем

Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем - 19.02.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект о втором ж/д пути на границе с Китаем

Правительство России одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T22:39+0300

2026-02-19T22:39+0300

2026-02-19T22:49+0300

экономика

россия

бизнес

китай

рф

михаил мишустин

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/13/867653931_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d36e6a76d39f57e64b791c7eab3483a6.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия. Распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить... проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия", - указано в документе. Отмечено, что проект был представлен Минтрансом России, согласован с МИД и другими заинтересованными органами власти, а также предварительно проработан с китайской стороной. Минтрансу России поручено провести переговоры с Китаем и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ. Как обозначено в проекте, соглашение призвано создать более благоприятные условия для поездок граждан и торгово-экономических связей России и Китая, помочь развитию надежных и стабильных круглогодичных двусторонних перевозок между двумя странами. Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.

https://1prime.ru/20260216/rzhd-867541009.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф, михаил мишустин, мид