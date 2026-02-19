https://1prime.ru/20260219/putin-867627063.html
Путин проводит заседание набсовета АСИ
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду приехал в АСИ, где в том числе осмотрел выставку, посвященную работе агентства.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании набсовета обсудят все пять национальных инициатив АСИ - социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.
Ожидается, что с докладами выступят гендиректор агентства Светлана Чупшева, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, замгендиректора АСИ Георгий Белозеров, а также главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
Автономная некоммерческая организация АСИ была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.
Агентство поддерживает проекты, направленные на достижение национальных целей, системные изменения в сфере повышения качества жизни, экологии и климата, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, разработки новых технологий и поддержки бизнес-проектов.
