Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проводит заседание набсовета АСИ - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/putin-867627063.html
Путин проводит заседание набсовета АСИ
Путин проводит заседание набсовета АСИ - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин проводит заседание набсовета АСИ
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает корреспондент РИА Новости. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T00:01+0300
2026-02-19T00:01+0300
экономика
россия
банки
рф
дмитрий песков
игорь шувалов
владимир путин
аси
агентство стратегических инициатив
вэб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627063.jpg?1771448487
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в среду приехал в АСИ, где в том числе осмотрел выставку, посвященную работе агентства. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании набсовета обсудят все пять национальных инициатив АСИ - социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической. Ожидается, что с докладами выступят гендиректор агентства Светлана Чупшева, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, замгендиректора АСИ Георгий Белозеров, а также главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич. Автономная некоммерческая организация АСИ была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на достижение национальных целей, системные изменения в сфере повышения качества жизни, экологии и климата, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, разработки новых технологий и поддержки бизнес-проектов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, рф, дмитрий песков, игорь шувалов, владимир путин, аси, агентство стратегических инициатив, вэб
Экономика, РОССИЯ, Банки, РФ, Дмитрий Песков, Игорь Шувалов, Владимир Путин, АСИ, Агентство стратегических инициатив, ВЭБ
00:01 19.02.2026
 

Путин проводит заседание набсовета АСИ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду приехал в АСИ, где в том числе осмотрел выставку, посвященную работе агентства.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании набсовета обсудят все пять национальных инициатив АСИ - социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.
Ожидается, что с докладами выступят гендиректор агентства Светлана Чупшева, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, замгендиректора АСИ Георгий Белозеров, а также главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
Автономная некоммерческая организация АСИ была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.
Агентство поддерживает проекты, направленные на достижение национальных целей, системные изменения в сфере повышения качества жизни, экологии и климата, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, разработки новых технологий и поддержки бизнес-проектов.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиРФДмитрий ПесковИгорь ШуваловВладимир ПутинАСИАгентство стратегических инициативВЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала