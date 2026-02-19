Путин встретится с новым лидером Мадагаскара в Москве

https://1prime.ru/20260219/putin-867627406.html

Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который возглавил страну минувшей осенью. | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который возглавил страну минувшей осенью. Он посетит Россию с официальным визитом. Портал Orange actu Madagascar в среду сообщил, что делегация во главе с Рандрианириной уже отправилась в Москву по приглашению российских властей. Путин и Рандрианирина в ходе встречи планируют обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах, сообщили ранее в Кремле. Кроме того, лидеры на переговорах затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. НОВОЕ РУКОВОДСТВО Власть на Мадагаскаре сменилась осенью прошлого года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина. Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Позднее власти лишили его гражданства Мадагаскара за получение французского паспорта. Полковник Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, в середине октября принес присягу в качестве президента республики на переходный период. В конце октября был объявлен и новый состав правительства Мадагаскара. Рандрианирина в октябре заявлял, что переходный период продлится 2 года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы. И ЕГО ПЛАНЫ Новые власти Мадагаскара будут в первую очередь искать способы удовлетворить потребности населения в воде и электричестве, говорил Рандрианирина в октябре в интервью РИА Новости. Президент также заявил о намерении провести реформы в стране. По его словам, республика будет искать партнеров для взаимовыгодного сотрудничества в сфере природных ресурсов. Новый лидер Мадагаскара также заявлял о намерении страны стать партнером БРИКС. Эта тема, по данным издания Express de Madagascar, обсуждалась в ходе его встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в январе. Говоря о перспективах восстановления партнерства с Россией, Рандрианирина отмечал, что власти страны открыты для сотрудничества со всеми, но на взаимовыгодной основе. Председатель Нацассамблеи Мадагаскара Ситени Рандрианасолониайко заявил, что российская делегация в ходе визита на остров выразила желание помочь стране в усилении её вооружённых сил. Об этом сообщил в декабре информационный портал Actu Orange со ссылкой на заявление спикера. По данным портала, российскую делегацию из примерно сорока человек возглавлял генерал Андрей Андреев, представителей России тогда принял президент Мадагаскара. В ходе визита делегации отмечалось, что двустороннее сотрудничество стран может быть расширено и на экономические аспекты.

