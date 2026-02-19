Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретится с новым лидером Мадагаскара в Москве - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/putin-867627406.html
Путин встретится с новым лидером Мадагаскара в Москве
Путин встретится с новым лидером Мадагаскара в Москве - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с новым лидером Мадагаскара в Москве
Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который возглавил страну минувшей осенью. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T00:16+0300
2026-02-19T00:16+0300
экономика
общество
россия
юар
сирил рамафоса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627406.jpg?1771449395
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который возглавил страну минувшей осенью. Он посетит Россию с официальным визитом. Портал Orange actu Madagascar в среду сообщил, что делегация во главе с Рандрианириной уже отправилась в Москву по приглашению российских властей. Путин и Рандрианирина в ходе встречи планируют обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах, сообщили ранее в Кремле. Кроме того, лидеры на переговорах затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. НОВОЕ РУКОВОДСТВО Власть на Мадагаскаре сменилась осенью прошлого года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина. Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Позднее власти лишили его гражданства Мадагаскара за получение французского паспорта. Полковник Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, в середине октября принес присягу в качестве президента республики на переходный период. В конце октября был объявлен и новый состав правительства Мадагаскара. Рандрианирина в октябре заявлял, что переходный период продлится 2 года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы. И ЕГО ПЛАНЫ Новые власти Мадагаскара будут в первую очередь искать способы удовлетворить потребности населения в воде и электричестве, говорил Рандрианирина в октябре в интервью РИА Новости. Президент также заявил о намерении провести реформы в стране. По его словам, республика будет искать партнеров для взаимовыгодного сотрудничества в сфере природных ресурсов. Новый лидер Мадагаскара также заявлял о намерении страны стать партнером БРИКС. Эта тема, по данным издания Express de Madagascar, обсуждалась в ходе его встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в январе. Говоря о перспективах восстановления партнерства с Россией, Рандрианирина отмечал, что власти страны открыты для сотрудничества со всеми, но на взаимовыгодной основе. Председатель Нацассамблеи Мадагаскара Ситени Рандрианасолониайко заявил, что российская делегация в ходе визита на остров выразила желание помочь стране в усилении её вооружённых сил. Об этом сообщил в декабре информационный портал Actu Orange со ссылкой на заявление спикера. По данным портала, российскую делегацию из примерно сорока человек возглавлял генерал Андрей Андреев, представителей России тогда принял президент Мадагаскара. В ходе визита делегации отмечалось, что двустороннее сотрудничество стран может быть расширено и на экономические аспекты.
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, юар, сирил рамафоса
Экономика, Общество , РОССИЯ, ЮАР, Сирил Рамафоса
00:16 19.02.2026
 

Путин встретится с новым лидером Мадагаскара в Москве

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который возглавил страну минувшей осенью.
Он посетит Россию с официальным визитом. Портал Orange actu Madagascar в среду сообщил, что делегация во главе с Рандрианириной уже отправилась в Москву по приглашению российских властей.
Путин и Рандрианирина в ходе встречи планируют обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах, сообщили ранее в Кремле. Кроме того, лидеры на переговорах затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
НОВОЕ РУКОВОДСТВО
Власть на Мадагаскаре сменилась осенью прошлого года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Позднее власти лишили его гражданства Мадагаскара за получение французского паспорта.
Полковник Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, в середине октября принес присягу в качестве президента республики на переходный период. В конце октября был объявлен и новый состав правительства Мадагаскара.
Рандрианирина в октябре заявлял, что переходный период продлится 2 года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы.
И ЕГО ПЛАНЫ
Новые власти Мадагаскара будут в первую очередь искать способы удовлетворить потребности населения в воде и электричестве, говорил Рандрианирина в октябре в интервью РИА Новости. Президент также заявил о намерении провести реформы в стране.
По его словам, республика будет искать партнеров для взаимовыгодного сотрудничества в сфере природных ресурсов. Новый лидер Мадагаскара также заявлял о намерении страны стать партнером БРИКС. Эта тема, по данным издания Express de Madagascar, обсуждалась в ходе его встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в январе.
Говоря о перспективах восстановления партнерства с Россией, Рандрианирина отмечал, что власти страны открыты для сотрудничества со всеми, но на взаимовыгодной основе. Председатель Нацассамблеи Мадагаскара Ситени Рандрианасолониайко заявил, что российская делегация в ходе визита на остров выразила желание помочь стране в усилении её вооружённых сил. Об этом сообщил в декабре информационный портал Actu Orange со ссылкой на заявление спикера.
По данным портала, российскую делегацию из примерно сорока человек возглавлял генерал Андрей Андреев, представителей России тогда принял президент Мадагаскара. В ходе визита делегации отмечалось, что двустороннее сотрудничество стран может быть расширено и на экономические аспекты.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЮАРСирил Рамафоса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала