Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/putin-867627886.html
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости
Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T00:25+0300
2026-02-19T00:25+0300
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627886.jpg?1771449948
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости. Глава государства в среду принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ. "Я посмотрел, здесь много достаточно рейтингов, начиная с качества жизни, и дальше соцзащита, безопасность, укрепление здоровья, экология, благополучие, спорт, культура и так далее. А уровень рождаемости не пробовали сравнивать по регионам?" - обратился Путин к главе АСИ Светлане Чупшевой. Она ответила, что агентство собирает эти данные в рамках блока работы по вопросам народосбережения. "Народосбережение я видел. А вот отдельно уровень рождаемости", - уточнил Путин. В этом контексте он отметил, что арктические регионы России сейчас показывают рекордные показатели по рождаемости. По поручению президента АСИ системно реализует программы по вопросам семьи и демографии, поддержке беременных женщин, молодых и многодетных семей, а также разрабатывает предложения по совершенствованию государственной политики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ
00:25 19.02.2026
 

Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.
Глава государства в среду принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ.
"Я посмотрел, здесь много достаточно рейтингов, начиная с качества жизни, и дальше соцзащита, безопасность, укрепление здоровья, экология, благополучие, спорт, культура и так далее. А уровень рождаемости не пробовали сравнивать по регионам?" - обратился Путин к главе АСИ Светлане Чупшевой.
Она ответила, что агентство собирает эти данные в рамках блока работы по вопросам народосбережения.
"Народосбережение я видел. А вот отдельно уровень рождаемости", - уточнил Путин.
В этом контексте он отметил, что арктические регионы России сейчас показывают рекордные показатели по рождаемости.
По поручению президента АСИ системно реализует программы по вопросам семьи и демографии, поддержке беременных женщин, молодых и многодетных семей, а также разрабатывает предложения по совершенствованию государственной политики.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинАгентство стратегических инициативАСИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала