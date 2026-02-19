https://1prime.ru/20260219/putin-867627886.html

Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости

Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости - 19.02.2026, ПРАЙМ

Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости

Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T00:25+0300

2026-02-19T00:25+0300

2026-02-19T00:25+0300

экономика

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив

аси

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627886.jpg?1771449948

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости. Глава государства в среду принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ. "Я посмотрел, здесь много достаточно рейтингов, начиная с качества жизни, и дальше соцзащита, безопасность, укрепление здоровья, экология, благополучие, спорт, культура и так далее. А уровень рождаемости не пробовали сравнивать по регионам?" - обратился Путин к главе АСИ Светлане Чупшевой. Она ответила, что агентство собирает эти данные в рамках блока работы по вопросам народосбережения. "Народосбережение я видел. А вот отдельно уровень рождаемости", - уточнил Путин. В этом контексте он отметил, что арктические регионы России сейчас показывают рекордные показатели по рождаемости. По поручению президента АСИ системно реализует программы по вопросам семьи и демографии, поддержке беременных женщин, молодых и многодетных семей, а также разрабатывает предложения по совершенствованию государственной политики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси