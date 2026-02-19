https://1prime.ru/20260219/putin-867629158.html

Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания набсовета АСИ

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал паузу, возникшую во время позднего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Президент в среду вечером приехал в штаб-квартиру АСИ в Москве, заседание набсовета организации началось после 22.30. Путин, заслушав основные доклады, спросил других участников, кто из них хотел бы высказаться или добавить что-то к уже сказанному. Но никто не взял слово. "Спасибо вам большое за это молчание, я знаю, с вами уже поработали. Ни у кого нет времени лишнего, у меня тоже, но тем не менее", - с улыбкой отреагировал Путин на возникшую паузу. После этого он вновь предложил желающим выступить. Удостоверившись, что никто больше не хочет высказаться, президент завершил встречу кратким заключительным словом и поблагодарил АСИ за работу.

