Путин отметил роль судебной власти в жизни страны

2026-02-19T14:32+0300

2026-02-19T14:32+0300

2026-02-19T15:06+0300

россия

общество

владимир путин

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны, заявил президент России Владимир Путин. "Будут обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие не только судебный корпус, но и всех граждан страны. Имея в виду ту важную функцию, важнейшую функцию в жизни страны, которую выполняет судебная власть", - сказал Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

россия, общество , владимир путин