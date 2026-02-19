Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил роль судебной власти в жизни страны - 19.02.2026
Путин отметил роль судебной власти в жизни страны
2026-02-19T14:32+0300
2026-02-19T15:06+0300
россия
общество
владимир путин
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны, заявил президент России Владимир Путин. "Будут обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие не только судебный корпус, но и всех граждан страны. Имея в виду ту важную функцию, важнейшую функцию в жизни страны, которую выполняет судебная власть", - сказал Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
2026
россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
14:32 19.02.2026 (обновлено: 15:06 19.02.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Будут обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие не только судебный корпус, но и всех граждан страны. Имея в виду ту важную функцию, важнейшую функцию в жизни страны, которую выполняет судебная власть", - сказал Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
 
РОССИЯ Общество Владимир Путин
 
 
