Путин отметил роль судебной власти в жизни страны
Путин отметил роль судебной власти в жизни страны - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин отметил роль судебной власти в жизни страны
19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны, заявил президент России Владимир Путин. "Будут обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие не только судебный корпус, но и всех граждан страны. Имея в виду ту важную функцию, важнейшую функцию в жизни страны, которую выполняет судебная власть", - сказал Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
