Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной работе
2026-02-19T14:33+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной и ответственной работе. Глава государства в четверг приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Российский лидер традиционно посещает совещание судей. "Я желаю успехов в вашей сложной, очень ответственной работе", - сказал Путин в ходе выступления. Он выразил надежду, что профессионализм судей и их неизменная приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности будут способствовать укреплению доверия граждан РФ к судебной системе.
