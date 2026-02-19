Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной работе - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной работе
Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной работе - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной работе
Президент России Владимир Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной и ответственной работе. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T14:33+0300
2026-02-19T14:33+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/13/867639045_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_5da84e06a5695b0b98e2adc91d7b332f.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной и ответственной работе. Глава государства в четверг приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Российский лидер традиционно посещает совещание судей. "Я желаю успехов в вашей сложной, очень ответственной работе", - сказал Путин в ходе выступления. Он выразил надежду, что профессионализм судей и их неизменная приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности будут способствовать укреплению доверия граждан РФ к судебной системе.
рф
россия, финансы, рф, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин
14:33 19.02.2026
 
Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной работе

Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной и ответственной работе

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожелал успехов российским судьям в их сложной и ответственной работе.
Глава государства в четверг приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Российский лидер традиционно посещает совещание судей.
"Я желаю успехов в вашей сложной, очень ответственной работе", - сказал Путин в ходе выступления.
Он выразил надежду, что профессионализм судей и их неизменная приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности будут способствовать укреплению доверия граждан РФ к судебной системе.
 
РОССИЯФинансыРФВладимир Путин
 
 
