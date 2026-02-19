Никакие технологии не заменят судей, заявил Путин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-19T14:34+0300
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие технологии сегодня не заменят судей. "Трудно предсказать, что будет завтра. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
14:34 19.02.2026
 
© fotolia.com / Sebastian DudaСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие технологии сегодня не заменят судей.
"Трудно предсказать, что будет завтра. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
 
