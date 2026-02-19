https://1prime.ru/20260219/putin-867639596.html
Никакие технологии не заменят судей, заявил Путин
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никакие технологии сегодня не заменят судей. "Трудно предсказать, что будет завтра. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
