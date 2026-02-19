https://1prime.ru/20260219/putin-867643658.html
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара
Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T16:48+0300
2026-02-19T16:48+0300
2026-02-19T17:00+0300
россия
общество
рф
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/13/867643806_0:106:3102:1851_1920x0_80_0_0_6d33166e7970147e497915700e786cc7.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах. "Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/13/867643806_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_acfc357431efea45f07dc8c7b5dc7733.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, москва, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара
Путин: у РФ и Мадагаскара есть много интересных направлений для взаимодействия
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве
с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
"Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.