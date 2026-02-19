https://1prime.ru/20260219/putin-867643658.html

Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара

2026-02-19T16:48+0300

2026-02-19T16:48+0300

2026-02-19T17:00+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах. "Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.

