Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара
Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T16:48+0300
2026-02-19T17:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/13/867643806_0:106:3102:1851_1920x0_80_0_0_6d33166e7970147e497915700e786cc7.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах. "Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.
16:48 19.02.2026 (обновлено: 17:00 19.02.2026)
 
Путин рассказал о направлениях для взаимодействия России и Мадагаскара

Путин: у РФ и Мадагаскара есть много интересных направлений для взаимодействия

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве. 19 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве. 19 февраля 2026 - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве. 19 февраля 2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
"Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.
 
