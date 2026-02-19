https://1prime.ru/20260219/putin-867654412.html

"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети

"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети - 19.02.2026, ПРАЙМ

"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети

Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к конфликту с НАТО вызвало возмущение среди читателей Daily Mail. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T23:02+0300

2026-02-19T23:02+0300

2026-02-19T23:02+0300

запад

великобритания

польша

россия

владимир путин

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83561/72/835617296_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_af6a432145ce0e184f5e354148c248cc.jpg

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к конфликту с НАТО вызвало возмущение среди читателей Daily Mail. "Зачем разжигать пламя ненависти? Когда Россия в последний раз вторгалась в ЕС? Извините <…>, но что должно заставить нас поверить, что Путин нацелился на Запад?" — задался вопросом первый пользователь."Какая чушь. Это провокация, и она никак не связана с Россией", — высказался другой читатель."Интересно, почему политики и военачальники раздувают шумиху вокруг войны с Россией? Пытаются ли они отвлечь нас от того бардака, который они устроили? <…> Хватит уже бряцать оружием", — отметил очередной комментатор."Россия не является нашим врагом. ЕС и наши прогнившие до основания политические и глобалистские элиты — вот наши враги. Достаточно взглянуть на то, что они сделали с Великобританией и почти со всеми европейскими странами, за исключением, возможно, Польши, Венгрии", —подытожил еще один пользователь.Генерал Шталь утверждает, что Европу ожидают "события, которые сейчас сложно даже представить", так как, по его словам, Владимир Путин якобы планирует войну с европейскими странами. В последние годы Россия отмечает заметное увеличение активности альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию "агрессивных" намерений Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намеревается нападать на другие страны. По его мнению, западные политики часто используют угрозу нападения как средство для запугивания граждан и отвлечения внимания от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260219/zelenskiy-867644987.html

https://1prime.ru/20260219/polsha-867631917.html

https://1prime.ru/20260219/ssha-867644687.html

запад

великобритания

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, великобритания, польша, россия, владимир путин, нато, ес