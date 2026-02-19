Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети - 19.02.2026
"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети
"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети - 19.02.2026, ПРАЙМ
"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети
Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к конфликту с НАТО вызвало возмущение среди читателей Daily Mail. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T23:02+0300
2026-02-19T23:02+0300
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к конфликту с НАТО вызвало возмущение среди читателей Daily Mail. "Зачем разжигать пламя ненависти? Когда Россия в последний раз вторгалась в ЕС? Извините &lt;…&gt;, но что должно заставить нас поверить, что Путин нацелился на Запад?" — задался вопросом первый пользователь."Какая чушь. Это провокация, и она никак не связана с Россией", — высказался другой читатель."Интересно, почему политики и военачальники раздувают шумиху вокруг войны с Россией? Пытаются ли они отвлечь нас от того бардака, который они устроили? &lt;…&gt; Хватит уже бряцать оружием", — отметил очередной комментатор."Россия не является нашим врагом. ЕС и наши прогнившие до основания политические и глобалистские элиты — вот наши враги. Достаточно взглянуть на то, что они сделали с Великобританией и почти со всеми европейскими странами, за исключением, возможно, Польши, Венгрии", —подытожил еще один пользователь.Генерал Шталь утверждает, что Европу ожидают "события, которые сейчас сложно даже представить", так как, по его словам, Владимир Путин якобы планирует войну с европейскими странами. В последние годы Россия отмечает заметное увеличение активности альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию "агрессивных" намерений Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намеревается нападать на другие страны. По его мнению, западные политики часто используют угрозу нападения как средство для запугивания граждан и отвлечения внимания от внутренних проблем.
23:02 19.02.2026
 

"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ удивили пользователей Сети

Бундестаг
Бундестаг. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к конфликту с НАТО вызвало возмущение среди читателей Daily Mail.
"Зачем разжигать пламя ненависти? Когда Россия в последний раз вторгалась в ЕС? Извините <…>, но что должно заставить нас поверить, что Путин нацелился на Запад?" — задался вопросом первый пользователь.
"Какая чушь. Это провокация, и она никак не связана с Россией", — высказался другой читатель.
"Интересно, почему политики и военачальники раздувают шумиху вокруг войны с Россией? Пытаются ли они отвлечь нас от того бардака, который они устроили? <…> Хватит уже бряцать оружием", — отметил очередной комментатор.
"Россия не является нашим врагом. ЕС и наши прогнившие до основания политические и глобалистские элиты — вот наши враги. Достаточно взглянуть на то, что они сделали с Великобританией и почти со всеми европейскими странами, за исключением, возможно, Польши, Венгрии", —подытожил еще один пользователь.
Генерал Шталь утверждает, что Европу ожидают "события, которые сейчас сложно даже представить", так как, по его словам, Владимир Путин якобы планирует войну с европейскими странами.
В последние годы Россия отмечает заметное увеличение активности альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию "агрессивных" намерений Москвы.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намеревается нападать на другие страны. По его мнению, западные политики часто используют угрозу нападения как средство для запугивания граждан и отвлечения внимания от внутренних проблем.
