В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка
2026-02-19T00:22+0300
россия
общество
финансы
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оценка собственной возможности обеспечить своего ребенка выросла на 40% в России, сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Президент России Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета АСИ.
"На 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка, 85% многодетных семей получили меры поддержки среди именно обращавшихся, 26% женщин в ситуации репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности после консультации со специалистами", - сказала Чупшева на заседании набсовета агентства.
