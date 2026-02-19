Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка - 19.02.2026, ПРАЙМ
В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка
В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка - 19.02.2026, ПРАЙМ
В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка
Оценка собственной возможности обеспечить своего ребенка выросла на 40% в России, сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T00:22+0300
2026-02-19T00:22+0300
россия
общество
финансы
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оценка собственной возможности обеспечить своего ребенка выросла на 40% в России, сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Президент России Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета АСИ. "На 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка, 85% многодетных семей получили меры поддержки среди именно обращавшихся, 26% женщин в ситуации репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности после консультации со специалистами", - сказала Чупшева на заседании набсовета агентства.
россия, общество , финансы, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси
РОССИЯ, Общество , Финансы, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ
00:22 19.02.2026
 
В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка

Глава АСИ Чупшева: оценка возможности обеспечить ребенка выросла на 40% в России

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оценка собственной возможности обеспечить своего ребенка выросла на 40% в России, сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Президент России Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета АСИ.
"На 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка, 85% многодетных семей получили меры поддержки среди именно обращавшихся, 26% женщин в ситуации репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности после консультации со специалистами", - сказала Чупшева на заседании набсовета агентства.
 
РОССИЯОбществоФинансыВладимир ПутинАгентство стратегических инициативАСИ
 
 
