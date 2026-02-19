https://1prime.ru/20260219/rossija-867627742.html

В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка

В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка - 19.02.2026, ПРАЙМ

В России выросла оценка возможности обеспечить ребенка

19.02.2026

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оценка собственной возможности обеспечить своего ребенка выросла на 40% в России, сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Президент России Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета АСИ. "На 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка, 85% многодетных семей получили меры поддержки среди именно обращавшихся, 26% женщин в ситуации репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности после консультации со специалистами", - сказала Чупшева на заседании набсовета агентства.

