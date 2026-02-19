https://1prime.ru/20260219/rossija-867627809.html

Россия находится на уровне мировых лидеров по качеству жизни

2026-02-19T00:22+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия находится на уровне мировых лидеров по ряду показателей качества жизни, а по некоторым их превосходит, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Агентства под председательством президента РФ Владимира Путина. "По ряду показателей (рейтинга качества жизни — ред.) Россия находится на уровне мировых лидеров, а по некоторым их превосходит", — сказала Чупшева. По словам Чупшевой, среднее значение по продолжительности обучения на протяжении всей жизни в полтора раза превышает среднемировую. При этом Москва, Московская и Нижегородская области, а также Удмуртская Республика обгоняют по этому показателю Германию, Швейцарию и США.

