Россия находится на уровне мировых лидеров по качеству жизни - 19.02.2026, ПРАЙМ
Россия находится на уровне мировых лидеров по качеству жизни
2026-02-19T00:22+0300
2026-02-19T00:22+0300
общество
россия
экономика
рф
москва
нижегородская область
владимир путин
аси
агентство стратегических инициатив
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия находится на уровне мировых лидеров по ряду показателей качества жизни, а по некоторым их превосходит, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Агентства под председательством президента РФ Владимира Путина. "По ряду показателей (рейтинга качества жизни — ред.) Россия находится на уровне мировых лидеров, а по некоторым их превосходит", — сказала Чупшева. По словам Чупшевой, среднее значение по продолжительности обучения на протяжении всей жизни в полтора раза превышает среднемировую. При этом Москва, Московская и Нижегородская области, а также Удмуртская Республика обгоняют по этому показателю Германию, Швейцарию и США.
00:22 19.02.2026
 
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия находится на уровне мировых лидеров по ряду показателей качества жизни, а по некоторым их превосходит, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.
"По ряду показателей (рейтинга качества жизни — ред.) Россия находится на уровне мировых лидеров, а по некоторым их превосходит", — сказала Чупшева.
По словам Чупшевой, среднее значение по продолжительности обучения на протяжении всей жизни в полтора раза превышает среднемировую. При этом Москва, Московская и Нижегородская области, а также Удмуртская Республика обгоняют по этому показателю Германию, Швейцарию и США.
 
