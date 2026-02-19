Россия находится на уровне мировых лидеров по качеству жизни

https://1prime.ru/20260219/rossija-867627809.html
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627809.jpg?1771449766
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия находится на уровне мировых лидеров по ряду показателей качества жизни, а по некоторым их превосходит, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.
"По ряду показателей (рейтинга качества жизни — ред.) Россия находится на уровне мировых лидеров, а по некоторым их превосходит", — сказала Чупшева.
По словам Чупшевой, среднее значение по продолжительности обучения на протяжении всей жизни в полтора раза превышает среднемировую. При этом Москва, Московская и Нижегородская области, а также Удмуртская Республика обгоняют по этому показателю Германию, Швейцарию и США.
