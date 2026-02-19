https://1prime.ru/20260219/rossija-867628152.html

В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты

В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты - 19.02.2026, ПРАЙМ

В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты

Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T00:46+0300

2026-02-19T00:46+0300

2026-02-19T00:46+0300

финансы

банки

бизнес

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867628152.jpg?1771451216

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года. "На текущий момент за период с 1 марта 2025 года (начало действия) было установлено немногим более 22,1 миллиона самозапретов", - говорится в сообщении ЦБ. Регулятор уточнил, что это количество установок за весь период. "То есть, если самозапрет снимался, то из статистики он не вычитался", - пояснили в пресс-службе. Там также сообщили, что пик установок самозапретов пришелся на первый месяц действия этого механизма - март прошлого года. Тогда россияне установили около 8 миллионов таких запретов. "С тех пор в месяц устанавливается от 1 до 1,6 миллиона самозапретов", - добавили в ЦБ. Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, банк россия, банк россии