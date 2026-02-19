Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты - 19.02.2026
В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты
В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты - 19.02.2026, ПРАЙМ
В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты
Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T00:46+0300
2026-02-19T00:46+0300
00:46 19.02.2026
 
В России за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты

Центробанк: россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года.
"На текущий момент за период с 1 марта 2025 года (начало действия) было установлено немногим более 22,1 миллиона самозапретов", - говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор уточнил, что это количество установок за весь период. "То есть, если самозапрет снимался, то из статистики он не вычитался", - пояснили в пресс-службе.
Там также сообщили, что пик установок самозапретов пришелся на первый месяц действия этого механизма - март прошлого года. Тогда россияне установили около 8 миллионов таких запретов.
"С тех пор в месяц устанавливается от 1 до 1,6 миллиона самозапретов", - добавили в ЦБ.
Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
 
Заголовок открываемого материала