Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

Сто лет назад СССР и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения. | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сто лет назад СССР и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Саудовской Аравии. СССР был первой страной, признавшей новое государство на Аравийском полуострове "Королевство Хиджаз, султанат Неджд и присоединенные территории" (с 1932 года – Королевство Саудовская Аравия). 16 февраля 1926 года консул советской России вручил королю-основателю Абдель Азизу ибн Аль Сауду ноту о признании советским правительством. 19 февраля 1926 года советскому консулу была передана ответная нота короля, где выражалась "полная готовность установить отношения с правительством и гражданами Советского Союза". В 1930 году советское посольство было открыто в Джидде, где уже с 1924 года работало советское консульство. В 1932 году наместник Хиджаза принц (впоследствии король) Фейсал бен Абдель Азиз впервые посетил Советский Союз. Это способствовало установлению тесных и доверительных отношений. В 1938 году в связи со сложным внутри- и внешнеполитическим положением СССР, а также сменой внешнеполитических ориентиров Саудовской Аравии в сторону Запада советская дипмиссия в Джидде была закрыта, дипломатические отношения де-факто прерваны. В 1962 году Москву посетил принц Фахд бен Фейсал Аль Фархан Ас-Сауд. Этот визит длился 21 день и проводился в целях восстановления дипломатических отношений, однако не привел к значимым результатам. С 1982 года отношения осуществлялись через лондонский "канал связи". 17 сентября 1990 года по итогам переговоров министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварнадзе и министра иностранных дел королевства Сауда Аль-Фейсала в Москве было принято коммюнике о возобновлении обмена диппредставительствами на уровне послов. В мае 1991 года открылось посольство СССР в Эр-Рияде, в апреле 1991 года – генконсульство в Джидде, а в декабре 1991 года – посольство королевства в Москве. 30 декабря 1991 года Саудовская Аравия заявила о признании Российской Федерации в качестве правопреемницы СССР. Российско-саудовские отношения поступательно развиваются в дружественном и конструктивном ключе, являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Саудовская Аравия отметает попытки Запада подключить королевство к коалиции против России. С 1 января 2024 года Саудовская Аравия вошла в БРИКС в качестве полноценного члена. Отмечается большой интерес арабских стран, в том числе и Саудовской Аравии, к ШОС. Саудовская Аравия является партнером по диалогу в ШОС. Между странами осуществляется тесное взаимодействие в политическом плане. Россия заинтересована в том, чтобы реализовывались инициативы, продвигаемые Саудовской Аравией на международной арене, в том числе по палестинскому вопросу. В настоящее время между странами поддерживается активный диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях. Первый в истории визит главы российского государства на Аравийский полуостров состоялся 11-12 февраля 2007 года. Он придал мощный импульс дальнейшего развития и углубления российско-саудовских отношений. 16 ноября 2015 года президент России Владимир Путин встречался с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция). 4-8 октября 2017 года состоялся государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. 5 октября состоялись переговоры лидеров двух стран, по итогам которых был подписан пакет документов. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман посещал Россию четырежды – в июне и октябре 2015 года, мае 2017 года, июне 2018 года. 4 сентября 2016 года Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай). 1 декабря 2018 года Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина). 29 июня 2019 года Владимир Путин встретился с наследным принцем, министром обороны Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). 6 14-15 октября 2019 года Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Состоялись переговоры президента России с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Кроме того, глава государства принял участие в работе первого заседания Российско-саудовского экономического совета. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Во дворце Аль-Ямама – резиденции короля Саудовской Аравии – состоялись переговоры Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Российского лидера сопровождала представительная делегация, в которую, в частности, входили глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону. В 2025 году Владимир Путин разговаривал с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 20 февраля, 13 марта, 19 августа. 3 февраля 2026 года состоялся очередной разговор Владимир Путина и Мухаммед бен Сальмана Аль Сауда. Плотный контакт поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. 31 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Эр-Рияд, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. 9 марта 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд посетил с рабочим визитом Москву. Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В 2023 году главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались 1 июня в Кейптауне (ЮАР) "на полях" министерского совещания БРИКС, 10 июля в Москве "на полях" министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и 21 сентября "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН. 21 ноября 2023 года Сергей Лавров провел очередной контакт с Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом "на полях" прошедшей в Москве министерской встречи Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по Газе. 10 июня 2024 года главы двух внешнеполитических ведомств встретились "на полях" заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. 8-9 сентября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Эр-Рияд. Глава российского внешнеполитического ведомства принял участие в седьмом министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также был принят наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Отношения России и Саудовской Аравии носят стратегический характер и отличаются активным политическим диалогом. При поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров в 2025 году. Саудовская Аравия также выступила в роли посредника на переговорах России и США по урегулированию украинского кризиса, которые прошли в феврале и марте 2025 года. 4 июля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, находившимся в Москве с рабочим визитом. Осуществляются контакты по парламентской линии. 25-26 февраля 2024 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин находился с официальным визитом в Саудовской Аравии. Это был первый визит уровня председателя ГД в королевство. В Эр-Рияде состоялась встреча Вячеслава Володина с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, спикером Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аль Аш-Шейхом. Регулярный характер носят встречи заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Последний раз они встречались 15 октября 2025 года в Москве. В феврале 2024 года российская делегация во главе с заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым провела ряд двусторонних переговоров с саудовской стороной в рамках рабочего визита на выставку World Defense Show – 2024 в Саудовской Аравии. В июле 2024 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел переговоры с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахманом Аль-Фадли в Москве. С 2002 года в рамках Российско-Арабского делового совета функционирует Российско-Саудовский деловой совет (РСДС). 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде прошло его очередное заседание. Ключевым механизмом, координирующим хозяйственное взаимодействие, является созданная в октябре 2002 года Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее очередное 9-е заседание состоялось 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. В нем приняли участие более 300 участников из числа представителей бизнеса и деловых кругов двух стран. При межправкомиссии созданы пять двусторонних рабочих групп по сотрудничеству в области энергетики, космоса, строительства, промышленности и охраны труда. В настоящее время отмечается позитивная динамика развития отношений по всем трекам двусторонней повестки: торговля, инвестиции, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи. Развиваются отношения в области высоких технологий, информационно-коммуникационной сферы, цифровых технологий, "умного города" и кибербезопасности. Новый трек взаимодействия – климатическая повестка. В промышленной сфере российские компании готовы предложить свою продукцию, технологии и решения в области нефтегазового оборудования, металлургии, химической промышленности, фармацевтики и медтехники. За последние пять лет товарооборот между странами увеличился в два раза. По итогам 2025 года двусторонний товарооборот превысил 4 миллиарда долларов. В его основе – сырье, материалы, сельское хозяйство. Доля прямых промышленных материалов – 12-14% ежегодно. Россия является надежным поставщиком в Саудовскую Аравию минерального сырья, черных металлов, продукции машиностроения, сельскохозяйственных и пищевых товаров. РФ импортирует химическую продукцию, пластмассы, морепродукты, другие востребованные товары. Сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли является одним из важнейших направлений комплексного российско-саудовского взаимодействия. За последние пять лет объемы поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции выросли в 2,5 раза в физическом выражении. Саудовская Аравия – одна из ведущих стран-импортеров российской халяльной продукции. По итогам 2025 года отмечен рост поставок говядины, в том числе замороженной – 50% прироста относительно 2024 года. Поставки мяса птицы за четыре года выросли в два раза. За 11 месяцев 2025 года - плюс 50% к 2024 году. Одной из ключевых точек роста российско-саудовских экономических отношений является инвестиционное сотрудничество. За последние 10 лет было реализовано более 40 совместных российско-саудовских инвестиционных проектов в области информационных технологий, транспорта, инфраструктуры, нефтехимии и других секторах. 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде прошел Российско-Саудовский инвестиционный и бизнес-форум. В нем принял участие заместитель председателя правительства Александр Новак. В ходе мероприятия был подписан ряд соглашений. В рамках форума прошла совместная выставка для технологичных российских и саудовских компаний, в ней приняли участие ПАО "АФК "Система", ПАО "Сбербанк" и Российско-арабский деловой совет и др. Состоялась выездная сессия ПМЭФ "Как технологии меняют городскую инфраструктуру". Активно сотрудничают углеводородные компании России и Саудовской Аравии. Значимым фактором является участие обеих стран как главных производителей углеводородов в мире в рамках работы формата ОПЕК+. Россия предлагает партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов. В январе 2026 года саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях приобрести международные активы российской компании "Лукойл". По данным агентства Рейтер, соглашение охватывает все целевые активы. В октябре 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали программу в области сотрудничества в сфере мирного атома. Королевство проводит тендер на строительство первой атомной станции из двух блоков. Участие в тендере принимает и российская компания Росатом. Другое перспективное направление – сотрудничество в области реакторов средней мощности. Россия и Саудовская Аравия также имеют большие перспективы сотрудничества в области технологий опреснения воды, создания промышленной и транспортной инфраструктуры, инноваций, а также в сфере урбанистики, фармацевтики и медицинского оборудования. В январе 2024 года Россия подписала с Саудовской Аравией меморандум, который позволит странам сотрудничать в геологоразведке, изучении и освоении минеральных ресурсов и подземных вод. 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере изменения климата и развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Документ позволит двум странам наладить практическое взаимодействие по различным аспектам климатической повестки, включая сокращение выбросов парниковых газов, развитие углеродных рынков и применение инструментов "зеленого" и устойчивого финансирования. Есть перспективы в производстве фармпрепаратов. Три российские компании ведут переговоры о регистрации лекарств, прямых поставках на саудовский рынок, а также о локализации производства, в частности, инсулинов и других препаратов. В 2025 году Саудовская Аравия стала страной – партнером Международной промышленной выставки "Иннопром", ежегодно проходящей в Екатеринбурге. 8-10 февраля 2026 года в Эр-Рияде прошла выставка "Иннопром. Саудовская Аравия". Ее участниками стали представители органов власти и подведомственных учреждений, бизнеса, союзов, ассоциаций и палат. Общее число российских компаний – более 270, со стороны Саудовской Аравии – свыше 650 компаний и организаций. Компании из России представили свои передовые технологии в медицине, микроэлектронике, аудиосистемы, косметику премиального бренда, оборудование для детских садов, школ и колледжей и пр. Россия приглашена к участию во Всемирной выставке ЭКСПО-2030 в Эр-Рияде. Развивается военно-техническое сотрудничество. В октябре 2017 года были подписаны меморандум между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией о покупке и локализации производства продукции военного назначения и контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. В феврале 2019 года Россия начала поставлять автоматы АК-103 в Саудовскую Аравию. В апреле 2019 года начались поставки в Саудовскую Аравию российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". В августе 2021 года на полях международного военно-технического форума "Армия" Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Оно вступило в силу 18 августа 2025 года. 5 апреля 2023 года отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия. Данный визит стал первым за 10 лет. Налаживается сотрудничество в области образования. В сентябре 2025 года Московский исламский институт (МИИ) и Исламский университет Медины подписали договор о сотрудничестве. По данным на сентябрь 2024 года, число саудовских студентов в России не превышало 300 человек, за исключением военных. В российских военных училищах учатся около 350 саудовских военных курсантов. Налаживается сотрудничество в области СМИ. В феврале 2026 года телеканал RT подписал меморандумы о сотрудничестве с Ассоциацией журналистов страны, одной из старейших газет – "Эр-Рияд" и местным центром подготовки журналистов. Кроме того, телеканал сообщил о запуске новой программы "Студия Эр-Рияд" в Саудовской Аравии. Программа будет выходить дважды в месяц, ее гостями станут политики королевства и других стран Персидского залива. Между Россией и Саудовской Аравией развиваются культурно-гуманитарные связи, в том числе по линии мусульманских организаций. С 2002 года функционирует российская хадж-миссия (представляет Совет по хаджу при Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве России), оказывающая содействие российским паломникам. Ежегодная квота российских паломников составляет 25 тысяч человек. Активно развивается туристическое направление. За пять лет общий турпоток между странами увеличился почти в пять раз. По итогам 2025 года Саудовская Аравия впервые в истории заняла второе место по въездному турпотоку в Россию: РФ посетили 74 919 граждан королевства, что на 35,8% больше, чем годом ранее. В январе-сентябре 2025 года в королевство было совершено чуть более 36 тысяч визитов россиян. Росту туризма способствует cоглашение о полной взаимной отмене виз (2025), а также шесть регулярных рейсов в неделю между Москвой и Эр-Риядом.

