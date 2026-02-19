Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сократилось число кредитных карт - 19.02.2026, ПРАЙМ
В России сократилось число кредитных карт
В России сократилось число кредитных карт - 19.02.2026, ПРАЙМ
В России сократилось число кредитных карт
Число кредитных карт в кошельках россиян в январе сократилось до минимума с весны 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T01:08+0300
2026-02-19T01:08+0300
финансы
банки
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867628967.jpg?1771452487
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Число кредитных карт в кошельках россиян в январе сократилось до минимума с весны 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Всего в России количество активных "кредиток" сократилось за месяц на 1,5% и по итогам января составило 95,6 миллиона. Меньше последний раз было в мае 2024 года, когда на руках у россиян было 95,5 миллиона карт. Общая задолженность по ним составила 4,8 триллиона рублей, при этом месяцем ранее сумма была на 1,5% больше - 4,7 триллиона рублей. Это произошло после резкого снижения выдач кредитных карт в январе - почти на 22%, до 803,6 тысячи. При этом лимит по "кредиткам" все еще держится выше отметки в сто тысяч рублей, составив в январе 100,6 тысячи рублей.
финансы, банки, "скоринг бюро"
Финансы, Банки, "Скоринг бюро"
01:08 19.02.2026
 
В России сократилось число кредитных карт

Число кредитных карт в кошельках россиян в январе снизилось до минимума с весны 2024 года

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Число кредитных карт в кошельках россиян в январе сократилось до минимума с весны 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Всего в России количество активных "кредиток" сократилось за месяц на 1,5% и по итогам января составило 95,6 миллиона. Меньше последний раз было в мае 2024 года, когда на руках у россиян было 95,5 миллиона карт.
Общая задолженность по ним составила 4,8 триллиона рублей, при этом месяцем ранее сумма была на 1,5% больше - 4,7 триллиона рублей.
Это произошло после резкого снижения выдач кредитных карт в январе - почти на 22%, до 803,6 тысячи. При этом лимит по "кредиткам" все еще держится выше отметки в сто тысяч рублей, составив в январе 100,6 тысячи рублей.
 
Заголовок открываемого материала