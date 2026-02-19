https://1prime.ru/20260219/rossija-867628967.html
В России сократилось число кредитных карт
2026-02-19T01:08+0300
финансы
банки
"скоринг бюро"
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Число кредитных карт в кошельках россиян в январе сократилось до минимума с весны 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Всего в России количество активных "кредиток" сократилось за месяц на 1,5% и по итогам января составило 95,6 миллиона. Меньше последний раз было в мае 2024 года, когда на руках у россиян было 95,5 миллиона карт.
Общая задолженность по ним составила 4,8 триллиона рублей, при этом месяцем ранее сумма была на 1,5% больше - 4,7 триллиона рублей.
Это произошло после резкого снижения выдач кредитных карт в январе - почти на 22%, до 803,6 тысячи. При этом лимит по "кредиткам" все еще держится выше отметки в сто тысяч рублей, составив в январе 100,6 тысячи рублей.
