В России выросли продажи сахара в натуральном выражении

2026-02-19T03:17+0300
2026-02-19T03:17+0300
2026-02-19T03:17+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Розничные продажи сахара в натуральном выражении в России по итогам прошлого года выросли, а соли и перца упали, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"По сравнению с 2024 годом объем реализованного в рознице сахара увеличился на 8% в килограммах и на 4% в рублях, а сахарной пудры - на 22% и 20% соответственно. В то же время продажи соли в 2025 году в натуральном выражении упали на 1%, но в денежном выросли на 11%", - говорится в подсчетах.
Там также отметили, что россияне приобрели меньше перца в виде специй и пряностей. По весу эта категория снизилась на 21%, но в денежном выражении выросла на 20%.
