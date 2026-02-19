Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут запрет на автоматическое списание денег по подпискам - 19.02.2026
В России введут запрет на автоматическое списание денег по подпискам
В России введут запрет на автоматическое списание денег по подпискам - 19.02.2026, ПРАЙМ
В России введут запрет на автоматическое списание денег по подпискам
Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета,... | 19.02.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
общество
госдума
единая россия
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета, вступит в силу в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Запрет автоматического списания денег по подпискам. Федеральный закон от 15 октября 2025 года №376-ФЗ вносит поправку в статью 16.1 закона "О защите прав потребителей". Суть в том, что если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счёта для периодических платежей по подписке, исполнителю запрещено продолжать списания с этих реквизитов", - сказал Говырин. По его словам, исполнитель будет обязан обеспечить возможность направить такой отказ в том числе в электронной форме.
финансы, банки, общество , госдума, единая россия
Финансы, Банки, Общество , Госдума, Единая Россия
03:23 19.02.2026
 
В России введут запрет на автоматическое списание денег по подпискам

Закон о запрете автоматического списания денег по подпискам вступит в силу с 1 марта

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета, вступит в силу в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Запрет автоматического списания денег по подпискам. Федеральный закон от 15 октября 2025 года №376-ФЗ вносит поправку в статью 16.1 закона "О защите прав потребителей". Суть в том, что если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счёта для периодических платежей по подписке, исполнителю запрещено продолжать списания с этих реквизитов", - сказал Говырин.
По его словам, исполнитель будет обязан обеспечить возможность направить такой отказ в том числе в электронной форме.
 
ФинансыБанкиОбществоГосдумаЕдиная Россия
 
 
Заголовок открываемого материала