https://1prime.ru/20260219/rossija-867631630.html

Еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России летом

Еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России летом - 19.02.2026, ПРАЙМ

Еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России летом

Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T06:37+0300

2026-02-19T06:37+0300

2026-02-19T07:12+0300

туризм

бизнес

россия

египет

рф

хургада

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867631630.jpg?1771474366

КАИР, 19 фев - ПРАЙМ. Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА Новости глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар. "Международные аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов с лета в рамках усилий по активизации туризма на северном побережье Египта", - сказал ан-Нашар, добавив, что это означает открытие новых направлений для российских туристов в Египте. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, аэропорт "Борг-эль-Араб" в Александрии демонстрирует хороший уровень готовности к приему рейсов из России и в целом соответствует требованиям российской стороны. Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение России с египетской Александрией откроется быстрее, чем с Эль-Аламейном. По его словам, точные сроки запуска рейсов пока не определены. В ноябре 2025 года замглавы Росавиации Алексей Буевич сообщал, что агентство рассчитывает на запуск прямых рейсов из России на курорты средиземноморского побережья Египта – Эль-Аламейн и Александрию - в ближайшее время. Египет, известный на российском рынке курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада на Красном море, в последние годы активно развивает средиземноморское направление, где также возводятся новые современные туристические центры.

египет

рф

хургада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, египет, рф, хургада, росавиация