Еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России летом
Еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России летом - 19.02.2026, ПРАЙМ
Еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России летом
Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T06:37+0300
2026-02-19T06:37+0300
2026-02-19T07:12+0300
туризм
бизнес
россия
египет
рф
хургада
росавиация
КАИР, 19 фев - ПРАЙМ. Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА Новости глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар. "Международные аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов с лета в рамках усилий по активизации туризма на северном побережье Египта", - сказал ан-Нашар, добавив, что это означает открытие новых направлений для российских туристов в Египте. По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, аэропорт "Борг-эль-Араб" в Александрии демонстрирует хороший уровень готовности к приему рейсов из России и в целом соответствует требованиям российской стороны. Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение России с египетской Александрией откроется быстрее, чем с Эль-Аламейном. По его словам, точные сроки запуска рейсов пока не определены. В ноябре 2025 года замглавы Росавиации Алексей Буевич сообщал, что агентство рассчитывает на запуск прямых рейсов из России на курорты средиземноморского побережья Египта – Эль-Аламейн и Александрию - в ближайшее время. Египет, известный на российском рынке курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада на Красном море, в последние годы активно развивает средиземноморское направление, где также возводятся новые современные туристические центры.
египет
рф
хургада
КАИР, 19 фев - ПРАЙМ. Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА Новости глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар.
"Международные аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов с лета в рамках усилий по активизации туризма на северном побережье Египта", - сказал ан-Нашар, добавив, что это означает открытие новых направлений для российских туристов в Египте.
По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, аэропорт "Борг-эль-Араб" в Александрии демонстрирует хороший уровень готовности к приему рейсов из России и в целом соответствует требованиям российской стороны.
Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение России с египетской Александрией откроется быстрее, чем с Эль-Аламейном. По его словам, точные сроки запуска рейсов пока не определены.
В ноябре 2025 года замглавы Росавиации Алексей Буевич сообщал, что агентство рассчитывает на запуск прямых рейсов из России на курорты средиземноморского побережья Египта – Эль-Аламейн и Александрию - в ближайшее время.
Египет, известный на российском рынке курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада на Красном море, в последние годы активно развивает средиземноморское направление, где также возводятся новые современные туристические центры.