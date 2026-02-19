VK против Telegram: рынок раздает авансы

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. В феврале 2026 года Роскомнадзор начал частичное ограничение работы Telegram в России, и рынок это сразу заметил. Акции VK на Московской бирже сразу выросли на 4–5%, достигнув района 320–326 рублей. Логика инвесторов понятна: у VK есть собственные коммуникационные продукты, включая мессенджер Max, и рекламная экосистема, которые теоретически могут выиграть от перетока аудитории и бюджетов.Структурные основания для этой ставки действительно существуют. В июне 2025 года был подписан Федеральный закон №156-ФЗ о создании национального мессенджера. Президент поручил обеспечить развитие этого сервиса с интеграцией государственных и банковских функций. Правительство включило Max в перечень ПО, обязательного для предустановки на устройства с 1 сентября 2025 года. То есть на уровне регуляторики выстраивается контур, в котором VK получает системные преимущества на внутреннем рынке.Однако между краткосрочным ростом котировок на новостях и обновлением исторического максимума лежит огромная дистанция. Исторический пик по VKCO составлял около 2 448 рублей в августе 2020 года. При текущих уровнях в районе 320 рублей это разница примерно в 7–8 раз. И здесь нужно учитывать, что VK провела крупную допэмиссию, привлекла 112 млрд рублей, а общее число акций после размещения составило 584 404 280 штук. Даже если бизнес выигрывает от перетока аудитории, часть эффекта размывается увеличенным числом акций. Для возврата к 2 448 рублям капитализация должна была бы составить порядка 1,4 триллиона рублей, что требует совершенно другого финансового профиля компании.А с финансовым профилем пока сложно. По итогам 2024 года VK фиксировала чистый убыток порядка 94,9 миллиардов рублей. Для того чтобы рынок переоценил компанию в разы, обычно нужен устойчивый тренд на прибыль и положительный денежный поток, а не только рост аудитории.Есть и другие факторы, которые снижают потенциальный эффект. Замедление — это не полное отключение, и Роскомнадзор пока говорит о последовательных ограничениях, а не о бинарном решении. Часть аудитории Telegram при ограничениях уходит на VPN и прокси, а не к конкурентам. По данным Mediascope за декабрь 2025 года, месячная аудитория Telegram в России составляла 93,6 миллионов человек, и далеко не все из них при замедлении автоматически перейдут на продукты VK.Рынок действительно закладывает краткосрочный позитив от ограничений Telegram для VK. Но обновление исторического максимума — это сценарий, для которого нужно не одно событие, а сочетание массового устойчивого перетока аудитории, конвертации этого трафика в рекламную выручку, выхода на прибыль и понятной долговой траектории. На текущий момент это скорее спекулятивная гипотеза, чем обоснованный прогноз.Автор - вице президент Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев
