Российский рынок акций символически растет на позитивных факторах
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга некоторый рост на ряде позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.31 мск растёт на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 779,64 пункта.
"Оптимизм поддерживают данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции (годовой показатель на 16 февраля снизился до 5,87%), что усиливает ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ в течение года и создает пространство для восстановления российской экономики", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Официальные лица ограничиваются осторожными комментариями, отмечая деловой характер встреч и планы продолжать диалог, тогда как представители США заявили о "значимом прогрессе" и намерении довести информацию до президентов стран, добавил он.
"После неудачного штурма 2800 на этой неделе рынок берёт передышку, но настрой конструктивный: главный сюрприз пришёл с нефтяного рынка — и оказался весомее, чем ждали", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,35%, до 71,3 доллара за баррель.
"Акции золотодобывающих компаний, в том числе "Полюса", позитивно реагируют на возобновившийся из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке рост цен на золото, с начала торгов составивший 0,56%, серебро дорожает на 1,95%. В бумагах МТС продолжает отыгрываться новость об обсуждении с Минцифры выделения частот для 5G без аукциона", - комментирует также Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения котировок - префы "Транснефти" (−1,05%), обыкновенные акции "Русала" (−1,05%), "Мосэнерго" (−0,87%) и "Инарктики" (−0,79%). Но в особенности сильно дешевеют акции ВТБ - на 1,61%. Котировки ВТБ остаются под давлением переговоров с ЦБ по вопросу возобновления выплаты дивидендов, которые банк не перечислял с 2020 года, добавил Чернов.
"Рынок подходит к выходным с ощущением, что главное на следующей неделе — не нефть и не инфляция, а политика. Пока цифры складываются в пользу осторожного оптимизма", - заключил Силаев.