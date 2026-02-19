https://1prime.ru/20260219/rynok-867639986.html

Российский рынок акций символически растет

Российский рынок акций символически растет - 19.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций символически растет

Российский рынок акций демонстрирует днем четверга некоторый рост на ряде позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T14:43+0300

2026-02-19T14:43+0300

2026-02-19T14:43+0300

рынок

торги

акции

сша

женева

украина

владимир чернов

втб

мосбиржа

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5f6c35bc580ccb4e045ce23f15322088.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга некоторый рост на ряде позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.31 мск растёт на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 779,64 пункта. "Оптимизм поддерживают данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции (годовой показатель на 16 февраля снизился до 5,87%), что усиливает ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ в течение года и создает пространство для восстановления российской экономики", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Основной темой внутреннего рынка остается политика: инвесторы оценивают итоги прошедших в Женеве трехсторонних переговоров России, США и Украины, добавляет он. Официальные лица ограничиваются осторожными комментариями, отмечая деловой характер встреч и планы продолжать диалог, тогда как представители США заявили о "значимом прогрессе" и намерении довести информацию до президентов стран, добавил он. "После неудачного штурма 2800 на этой неделе рынок берёт передышку, но настрой конструктивный: главный сюрприз пришёл с нефтяного рынка — и оказался весомее, чем ждали", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,35%, до 71,3 доллара за баррель. В лидерах роста стоимости - акции "Группы Позитив" (+2,94%), ТМК (+2,04%), "Фосагро" (+1,83%), "Русснефти" (+1,8%) и "Озона" (+1,77%). "Акции золотодобывающих компаний, в том числе "Полюса", позитивно реагируют на возобновившийся из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке рост цен на золото, с начала торгов составивший 0,56%, серебро дорожает на 1,95%. В бумагах МТС продолжает отыгрываться новость об обсуждении с Минцифры выделения частот для 5G без аукциона", - комментирует также Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения котировок - префы "Транснефти" (−1,05%), обыкновенные акции "Русала" (−1,05%), "Мосэнерго" (−0,87%) и "Инарктики" (−0,79%). Но в особенности сильно дешевеют акции ВТБ - на 1,61%. Котировки ВТБ остаются под давлением переговоров с ЦБ по вопросу возобновления выплаты дивидендов, которые банк не перечислял с 2020 года, добавил Чернов. "Рынок подходит к выходным с ощущением, что главное на следующей неделе — не нефть и не инфляция, а политика. Пока цифры складываются в пользу осторожного оптимизма", - заключил Силаев.

сша

женева

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, женева, украина, владимир чернов, втб, мосбиржа, росстат