Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций символически растет - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/rynok-867639986.html
Российский рынок акций символически растет
Российский рынок акций символически растет - 19.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций символически растет
Российский рынок акций демонстрирует днем четверга некоторый рост на ряде позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T14:43+0300
2026-02-19T14:43+0300
рынок
торги
акции
сша
женева
украина
владимир чернов
втб
мосбиржа
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5f6c35bc580ccb4e045ce23f15322088.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга некоторый рост на ряде позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.31 мск растёт на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 779,64 пункта. "Оптимизм поддерживают данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции (годовой показатель на 16 февраля снизился до 5,87%), что усиливает ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ в течение года и создает пространство для восстановления российской экономики", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Основной темой внутреннего рынка остается политика: инвесторы оценивают итоги прошедших в Женеве трехсторонних переговоров России, США и Украины, добавляет он. Официальные лица ограничиваются осторожными комментариями, отмечая деловой характер встреч и планы продолжать диалог, тогда как представители США заявили о "значимом прогрессе" и намерении довести информацию до президентов стран, добавил он. "После неудачного штурма 2800 на этой неделе рынок берёт передышку, но настрой конструктивный: главный сюрприз пришёл с нефтяного рынка — и оказался весомее, чем ждали", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,35%, до 71,3 доллара за баррель. В лидерах роста стоимости - акции "Группы Позитив" (+2,94%), ТМК (+2,04%), "Фосагро" (+1,83%), "Русснефти" (+1,8%) и "Озона" (+1,77%). "Акции золотодобывающих компаний, в том числе "Полюса", позитивно реагируют на возобновившийся из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке рост цен на золото, с начала торгов составивший 0,56%, серебро дорожает на 1,95%. В бумагах МТС продолжает отыгрываться новость об обсуждении с Минцифры выделения частот для 5G без аукциона", - комментирует также Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения котировок - префы "Транснефти" (−1,05%), обыкновенные акции "Русала" (−1,05%), "Мосэнерго" (−0,87%) и "Инарктики" (−0,79%). Но в особенности сильно дешевеют акции ВТБ - на 1,61%. Котировки ВТБ остаются под давлением переговоров с ЦБ по вопросу возобновления выплаты дивидендов, которые банк не перечислял с 2020 года, добавил Чернов. "Рынок подходит к выходным с ощущением, что главное на следующей неделе — не нефть и не инфляция, а политика. Пока цифры складываются в пользу осторожного оптимизма", - заключил Силаев.
сша
женева
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_8e15c79f8ee9be5dbe2cf37a4092157c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, женева, украина, владимир чернов, втб, мосбиржа, росстат
Рынок, Торги, Акции, США, ЖЕНЕВА, УКРАИНА, Владимир Чернов, ВТБ, Мосбиржа, Росстат
14:43 19.02.2026
 
Российский рынок акций символически растет

Российский рынок акций символически растет на позитивных факторах

© fotolia.com / Auttapon MoonsawadКотировки на бирже
Котировки на бирже - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Котировки на бирже. Архивное фото
© fotolia.com / Auttapon Moonsawad
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга некоторый рост на ряде позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.31 мск растёт на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 779,64 пункта.
"Оптимизм поддерживают данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции (годовой показатель на 16 февраля снизился до 5,87%), что усиливает ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ в течение года и создает пространство для восстановления российской экономики", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Основной темой внутреннего рынка остается политика: инвесторы оценивают итоги прошедших в Женеве трехсторонних переговоров России, США и Украины, добавляет он.
Официальные лица ограничиваются осторожными комментариями, отмечая деловой характер встреч и планы продолжать диалог, тогда как представители США заявили о "значимом прогрессе" и намерении довести информацию до президентов стран, добавил он.
"После неудачного штурма 2800 на этой неделе рынок берёт передышку, но настрой конструктивный: главный сюрприз пришёл с нефтяного рынка — и оказался весомее, чем ждали", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,35%, до 71,3 доллара за баррель.
В лидерах роста стоимости - акции "Группы Позитив" (+2,94%), ТМК (+2,04%), "Фосагро" (+1,83%), "Русснефти" (+1,8%) и "Озона" (+1,77%).
"Акции золотодобывающих компаний, в том числе "Полюса", позитивно реагируют на возобновившийся из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке рост цен на золото, с начала торгов составивший 0,56%, серебро дорожает на 1,95%. В бумагах МТС продолжает отыгрываться новость об обсуждении с Минцифры выделения частот для 5G без аукциона", - комментирует также Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения котировок - префы "Транснефти" (−1,05%), обыкновенные акции "Русала" (−1,05%), "Мосэнерго" (−0,87%) и "Инарктики" (−0,79%). Но в особенности сильно дешевеют акции ВТБ - на 1,61%. Котировки ВТБ остаются под давлением переговоров с ЦБ по вопросу возобновления выплаты дивидендов, которые банк не перечислял с 2020 года, добавил Чернов.
"Рынок подходит к выходным с ощущением, что главное на следующей неделе — не нефть и не инфляция, а политика. Пока цифры складываются в пользу осторожного оптимизма", - заключил Силаев.
 
РынокТоргиАкцииСШАЖЕНЕВАУКРАИНАВладимир ЧерновВТБМосбиржаРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала