https://1prime.ru/20260219/rynok-867648532.html
Российский рынок акций снизился на 0,22 процента
Российский рынок акций снизился на 0,22 процента - 19.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,22 процента
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T19:05+0300
2026-02-19T19:05+0300
2026-02-19T19:05+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,22% - до 2772,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,38% - до 1157,23 пункта, долларовый РТС упал на 0,86% - до 1139,74 пункта. Динамика индекса Мосбиржи в юанях объясняется падением юаня на Мосбирже на 7 копеек - до 11,04 рубля.
https://1prime.ru/20260219/rynok-867639986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций снизился на 0,22 процента
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии снизился на 0,22 процента