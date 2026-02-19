https://1prime.ru/20260219/rynok-867648532.html

Российский рынок акций снизился на 0,22 процента

Российский рынок акций снизился на 0,22 процента - 19.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,22 процента

Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T19:05+0300

2026-02-19T19:05+0300

2026-02-19T19:05+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,22% - до 2772,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,38% - до 1157,23 пункта, долларовый РТС упал на 0,86% - до 1139,74 пункта. Динамика индекса Мосбиржи в юанях объясняется падением юаня на Мосбирже на 7 копеек - до 11,04 рубля.

https://1prime.ru/20260219/rynok-867639986.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс