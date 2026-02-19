Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.02.2026
Рижский продадут с торгов в ближайшее время
Рижский продадут с торгов в ближайшее время - 19.02.2026
Рижский продадут с торгов в ближайшее время
Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T13:41+0300
2026-02-19T13:41+0300
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева. "Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан с торгов в ближайшее время, и прилегающая территория к нему, конечно, позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог", - сообщила она в рамках конференции "Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов". Кривошеева отметила, что Рижский вокзал является уникальным объектом культурного наследия, при этом прилегающая территория вокзала требует развития. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов в среду. Согласно документу, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что планы по дальнейшему использованию этого исторического здания в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, отмечали в РЖД.
13:41 19.02.2026
 
Рижский продадут с торгов в ближайшее время

РЖД: Рижский вокзал в Москве будет продан с торгов в ближайшее время

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Рижского вокзала в Москве
Здание Рижского вокзала в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Здание Рижского вокзала в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева.
"Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан с торгов в ближайшее время, и прилегающая территория к нему, конечно, позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог", - сообщила она в рамках конференции "Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов".
Кривошеева отметила, что Рижский вокзал является уникальным объектом культурного наследия, при этом прилегающая территория вокзала требует развития.
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов в среду.
Согласно документу, здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что планы по дальнейшему использованию этого исторического здания в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, отмечали в РЖД.
 
