Рижский продадут с торгов в ближайшее время
19.02.2026
Рижский продадут с торгов в ближайшее время
Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T13:41+0300
2026-02-19T13:41+0300
2026-02-19T13:41+0300
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева. "Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан с торгов в ближайшее время, и прилегающая территория к нему, конечно, позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог", - сообщила она в рамках конференции "Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов". Кривошеева отметила, что Рижский вокзал является уникальным объектом культурного наследия, при этом прилегающая территория вокзала требует развития. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов в среду. Согласно документу, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что планы по дальнейшему использованию этого исторического здания в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, отмечали в РЖД.
