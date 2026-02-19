https://1prime.ru/20260219/rzhd-867637961.html

Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов

Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов - 19.02.2026, ПРАЙМ

Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов

Стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T13:42+0300

2026-02-19T13:42+0300

2026-02-19T13:42+0300

бизнес

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_6d413232588d9698e0f8a038fdf9f381.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Котковская Анастасия. "Начальная стоимость предложения - 4 миллиарда рублей. Информация о торгах также будет у нас сайте представлена. Планируем в районе марта объявиться, сроки точные будут тоже представлены на сайте", - сказала она в рамках роуд-шоу "Активы ОАО "РЖД" как точка роста городской инфраструктуры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд