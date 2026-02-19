https://1prime.ru/20260219/rzhd-867637961.html
Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов
Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов - 19.02.2026, ПРАЙМ
Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов
Стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T13:42+0300
2026-02-19T13:42+0300
2026-02-19T13:42+0300
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_6d413232588d9698e0f8a038fdf9f381.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Котковская Анастасия. "Начальная стоимость предложения - 4 миллиарда рублей. Информация о торгах также будет у нас сайте представлена. Планируем в районе марта объявиться, сроки точные будут тоже представлены на сайте", - сказала она в рамках роуд-шоу "Активы ОАО "РЖД" как точка роста городской инфраструктуры.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_f5b6aaf109c36bedfb07c672901ee9d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ржд
Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов
РЖД: стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 млрд руб